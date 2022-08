Los partidos políticos de Sonora se encuentren en una etapa de reacomodo

Al parecer los partidos políticos en Sonora se encuentran en una etapa de reacomodo, porque ni PAN, ni PRI, ni PRD, entre otros, dan señales de vida. Morena el pasado domingo celebraron elecciones internas para nombrar a delegados y nos les fue muy bien, ni a nivel local ni nacional, saliendo a la luz pública la falta de capacidad para realizar un acto de esta naturaleza. Es que Morena, aunque no cuenta con militancia, tienen muchos seguidores, que son los de Andrés Manuel López Obrador. El Gobernador Alfonso Durazo se dio cuenta de la desorganización.

Los tres principales partidos políticos por tradición de Sonora no registran movimiento en los barrios y colonias de los 72 municipios de la entidad, dejándole el paso libre a Morena, que, aunque no tienen presencia en las comunidades, mantienen el poder gubernamental y en la mayoría de los municipios…PAN y PRI acaban de nombrar a sus dirigentes estatales, por lo que se encuentran en una organización interna, para después, hacer lo mismo a nivel municipal. Creo que aún hay tiempo para llegar preparados a las elecciones del 2024 y darle la pelea a Morena.

De los otros partidos que existen en Sonora, Movimiento Ciudadano (MC) es el que está trabajando al interior y exterior, pero podría caer en ausentismo público, luego de la presencia en los medios de comunicación masiva al acepar en sus filas a determinados personajes…

Cabe señalar que a MC le faltan militantes como para trabajar en los barrios y colonias y convencer a la ciudadanía de que son una buena opción. Es un partido, hasta ahora, que le está dando cabida a exmilitantes priistas, principalmente y, de otros partidos…Las próximas elecciones de Sonora serán una buena oportunidad para que PAN, PRI y PRD, para que recuperen municipios y curules en las cámaras de diputados, federal y local, así como senadurías…Aunque López Obrador ya no aparecerá en las boletas electorales, además de ir de salida, todavía tendrá fuerza para ganar elecciones, creo.

PAN y PRI todavía no manejan nombres de posibles candidatos presidenciales

En el PAN y PRI, todavía no se manejan nombres de posibles candidatos a la presidencia de la república, mientras que en Morena ya andan en campaña por todo el país algunos, más de tres. Esto se da porque creen estar seguros de que el candidato de López Obrador ganará las elecciones, cuando una buena alianza de partidos opositores podría dar la sorpresa. Todo es cuestión de la selección de un buen candidato. Se mencionan los nombres de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey y de Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

En lo personal se me hacen “muy verdes” todavía, sin embargo, para entonces ya van a tener la experiencia en la administración pública. Además, son jóvenes dinámicos, preparados y con muchas ganar de sacar al país del hoyo (mala situación) en que se encuentra. López Obrador prometió mucho y no ha podido avanzar y, con solo buena voluntad, no se puede salir adelante en un país rico con muchos funcionarios corruptos. En la corrupción son aliados los empresarios, que muchos de ellos navegan con bandera de inocencia… En el gobierno continúa la corrupción.

Presenta Toño Astiazarán a federación proyectos de equipamiento a Policía Municipal

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, presentó a Clara Luz Flores Carrales, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) proyectos de tecnología y equipamiento de la Policía de Hermosillo. Señaló que los trabajos para hacer equipo y sumar esfuerzos con todos los niveles de gobierno continuarán, con el objetivo de tener una ciudad más segura para vivir. “La seguridad de las familias hermosillenses es una prioridad del Gobierno municipal”. afirmó el alcalde, después de la plática con Flores Carrales.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene entre sus tareas dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es el eje operativo y de coordinación entre instancias federales, estatales y municipales…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

