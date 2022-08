Empatan Atlas y Puebla 1-1

El punto obtenido en el Estadio Jalisco ante 11 mil 430 aficionados apenas le sirve al Atlas para llegar a nueve puntos que lo mantiene fuera de la zona de Repechaje

El Atlas intenta, se esfuerza, pero sólo le alcanza para empatar, y ahora fue 1-1 ante el Puebla. El punto obtenido en el Estadio Jalisco ante 11 mil 430 aficionados apenas le sirve al Atlas para llegar a nueve puntos que lo mantiene fuera de la zona de Repechaje.

Diego Cocca se vio obligado a realizar cambios para evitar sobrecargas. Uno de los cambios más llamativos fue el mandar a la banca a Javier Abella para reubicar como lateral derecho a Ozziel Herrera.

Otro ajuste fue el de regresar a Anderson Santamaría en lugar de Emanuel Aguilera, además que al volver también Luis Reyes la titularidad hubo que adelantar Aníbal Chalá, y enviar al banquillo a Gaddi Aguirre lo que generó el ingreso de Edison Flores.

Con tanto movimiento el Atlas se desconcertó en la parte baja, pero se fue al frente desde el inicio con algunos intentos de Edison Flores y Julio Furch, pero sin fortuna.

Después de dichas aproximaciones, el Puebla se apropió del balón y vio sus frutos al 11′ en una jugada de pared entre Federico Mancuello y Gastón Silva, quien centró por izquierda para que conectara de cabeza el ex jugador del Atlas, Martín Barragán para el 1-0.

De nuevo, el Atlas tomó el control del encuentro, pero más por orgullo y pundonor que por orden llegó al área del Puebla con Julián Quiñones y Ozziel Herrera, quien intentaba adaptarse a la lateral derecha.

El Puebla no supo aprovechar para ampliar el marcador cuando Camilo Vargas le desvió un tiro de Diego De Buen que pegó en el poste y Jordi Cortizo no supo contrarrematar.

Y al ser perdonado el Atlas, se lanzaron por el empate al 45′ en un despeje largo de Edgar Zaldívar que recibió en el área Julián Quiñones, tocó por arriba a la salida de Antony Silva, pero Anderson Santamaría no alcanzó a tocar con la cabeza, por lo que de nuevo apareció Julián Quiñones para el 1-1.

En la segunda parte el juego entró en un vertiginoso ida y vuelta, y al 66′ el Puebla se acercó al segundo tanto con un remate de Gustavo Ferrareis que desvió primero Camilo Vargas y después Anderson Santamaría que pegó en el travesaño, y después Martín Barragán cabeceó, pero de nuevo el defensa peruano del Atlas salvó en la raya.

Al final la afición gritó el clásico “¡Atlas!”, pero al acabarse la memoria para ganar, también La Fiel ha olvidado ha disminuido el canto de “¡Vení, vení que de la mano de Diego Cocca la vuelta vamos a dar!”, que ayer sólo se escuchó dos veces.