Eliminan a Serena Williams en primer partido en el Masters de Toronto

La estadunidense cayó el miércoles en su primer partido desde que anunció al mundo que está preparada para despedirse del tenis profesional

Serena Williams cayó el miércoles en su primer partido desde que anunció al mundo que está preparada para despedirse del tenis profesional.

Nadie sabe exactamente cuántos encuentros jugará Williams antes de su adiós. Por lo pronto, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam se despidió del Masters de Toronto después de caer 6-2, 6-4 ante la suiza Belinda Bencic.

“Obviamente, muchas emociones”, dijo Williams con la voz entrecortada durante su entrevista en cancha.

“Me hubiera gustado jugar mejor”, les dijo a los aficionados. “Belinda jugó muy bien hoy”.

El partido de segunda ronda en el torneo de preparación para el U.S. Open se llevó a cabo un día después de que la estrella de 40 años anunció que “ha iniciado la cuenta regresiva” de su carrera en activo, asegurando que quiere tener otro hijo y emprender nuevos negocios.

No dijo exactamente cuál será su último torneo, pero dejó entrever que podría ser en el U.S. Open, que inicia el 29 de agosto en Nueva York.

“Han sido 24 horas muy interesantes”, comentó Williams después del partido.

“Soy muy mala con las despedidas”, indicó con la mano tocándose el pecho. “¡Pero, adiós, Toronto!”.

Williams, tres veces campeona en la ciudad canadiense, inició de buena manera, con un ace. Disparó otro en el primer game, desplegando el sobresaliente servicio que la ayudó en tantas de sus victorias.

Pero debido a una lesión en la pierna que la mantuvo fuera del circuito durante la última mitad de 2021 y la primera de 2022, apenas jugó su tercer partido en los últimos 12 meses, y se notó.

No ayudó que Williams tuviera enfrente a una rival 15 años más joven y bastante talentosa. Bencic es número 12 del mundo, ganó el oro para Suiza en los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado y ha alcanzado semifinales de Grand Slam.

Bencic ganó la final en Toronto a los 18 años en 2015, cuando eliminó a Williams en las semifinales para obtener la distinción de ser la más joven en derrotar a quien muchos consideran la más grande de todos los tiempos.

En otros partidos, la 14ta favorita Karolina Pliskova, la campeona defensora Camila Giorgi y la número uno del mundo Iga Swiatek sellaron su pase a la siguiente ronda.

En tanto, la segunda preclasificada Anett Kontaveit perdió ante la suiza Jil Teichmann por 6-4, 6-4.