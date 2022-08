Doblega Santos 1-0 al bicampeón Atlas en el torneo Apertura 2022

El equipo de Guadalajara sumó su tercera derrota consecutiva

El Atlas perdió su magia. Al caer 1-0 con Santos Laguna, el Bicampeón sumó su tercera derrota consecutiva y la cuarta en el Apertura 2022, que lo rezaga a los últimos lugares de la tabla, con cuatro puntos.

Pese al resultado final, el Atlas había sido superior en el primer tiempo. Desde el once inicial el mensaje de Diego Cocca fue ir a la ofensiva con sus dos mejores hombres de ataque, es decir Julián Quiñones y Julio Furch, a quienes se agregó Ozziel Herrera.

La propuesta del Atlas en casa del Santos Laguna era agresiva, y así se manifestó de inmediato ante un rival titubeante.

Al minuto 3 Luis Reyes envió centro al área, Quiñones tocó con el pecho para Herrera y cuando se disponía a tirar lo cubrió Félix Torres para que el portero Carlos Acevedo rechazara el balón a la deriva.

Pero después, aun cuando mantenían la posesión del balón y tenía la iniciativa en el juego, el Atlas no definía, e incluso en su afán por querer abrir pronto el marcador empezó a tomar malas decisiones en el toque final.

Luis Reyes era el emisor, y el receptor Jeremy Márquez enviaba el balón a las gradas, después Quiñones se animaba a tirar fuera del área, pero Acevedo recibía sin problemas.

Pero al 19´ y al 20´, Santos dios señales de vida con tiros de Juan Brunetta y Carlos Orrantia, el primero controlado por Camilo Vargas y el segundo salió a la izquierda del portero.

En los siguientes minutos, en dos ocasiones Herrera entregaba el balón a la tribuna como reflejo de la desesperación.

Y al 34´todo se oscureció para el Atlas. Aldo Rocha perseguía a Javier Correa y de pronto detuvo su carrera al sufrir en apariencia un tirón en la pierna, por lo cual salió de cambio para que al 37´entrara en su lugar Edyairth Ortega.

En el segundo tiempo Julio Furch tuvo su última llegada con un remate débil de cabeza al 51′, y no hubo más para “El Emperador” porque al 54´fue relevado por Alberto Ocejo.

En el 55´, el Atlas estuvo cerca de anotar en un pase de Edison Flores a Quiñones, pero antes del tiro del colombiano se barrió Orrantia para enviar a tiro de esquina.

Entonces vino la reacción del Santos al pisar el área con un toque de Diego Medina para Brunetta, quien fusiló a Camilo Vargas al 59´ para el 1-0.

El Atlas poco pudo hacer para igualar porque los siguientes cambios de Diego Cocca no funcionaron con los ingresos de Edgar Zaldívar y Brayan Trejo, y mientras Santos controlaba y amenazaba con un gol más, los Rojinegros se desaparecían de la cancha.

El Atlas intentó de todo en los minutos finales, pero nada que le ayudara a empatar, y así sumó la tercera derrota consecutiva que lo hunde en los últimos lugares.