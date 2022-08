Derrota el Tri Femenil a Alemania 1-0

Alexia Villanueva acabó con el sufrimiento de México y anotó el único go al minuto 58, luego de un pase de Daniela Monroy

La Selección Femenil dio un brillante encuentro en el Mundial Sub-20 para vencer 1-0 a su similar de Alemania, y con ello aseguró su pase a los Cuartos de Final.

El equipo nacional salió a jugarse la vida con un futbol vertical y agresivo, que en la primera parte puso en jaque a la escuadra alemana en tres ocasiones.

Natalia Mauleón las dejó ir vivas y la fortuna no estuvo de su lado.

Para el equipo europeo era simple, el empate las colocaba en la siguiente ronda y por momentos se dedicaron a aguantar para desesperar al rival.

El Tricolor no se amilanó ante entradas fuertes, empujones y el desgaste físico que le provocó ir a proponer el partido.

Cuando mejor jugaban las dirigidas por Ana Galindo, las teutonas les robaron el balón en el área, pero apareció Celeste Espino para enfriar las acciones y mantener el cero. Alexia Villanueva acabó con el sufrimiento de México y anotó el 1-0 al minuto 58, luego de un pase de Daniela Monroy.

El gol inyectó energía a las jugadoras, que dieron el extra para correr y manejar el esférico en todos los sectores de la cancha.

Natalia Mauleón y Blanca Serrano se perdieron dos opciones, y el encuentro se vivió al filo de la butaca en los últimos 15 minutos.

Alemania intentó reaccionar, pero el Tri se fajó y Espino le puso una muralla a su arco.

Fue la mejor demostración del cuadro mexicano que se sacudió el marasmo que se le vio en los primeros encuentros.

Sueñan en grande

Alexia Villanueva no solo piensa en el siguiente rival en el Mundial Sub-20, también sueña con levantar la Copa.

La delantera que anotó el gol que le dio el pase al Tricolor recalcó que el mérito del equipo fue salir enfocadas para dar un golpe de autoridad.

“Estábamos enfocadas, sabíamos que era un partido de ganar o morir, al final se vio reflejado en la cancha y se logró el objetivo. Hace un año no me imaginaba estar aquí y ahora me tocó hacer el gol”, dijo al finalizar el encuentro.

“México dio un golpe de autoridad y sabemos que vamos a levantar esa Copa. La confianza nunca se perdió y desde que empezamos y llegamos al estadio que era el objetivo muchas gracias a toda la afición en México por apoyarnos y nunca dejarnos solas”.

La directora técnica del cuadro nacional, Ana Galindo, reveló que le dijo a sus jugadoras al medio tiempo si ya querían regresar a sus casas o salir a dejarlo todo en la cancha.

“Les pregunté en el medio tiempo si se querían regresar a su casa. Lo importante en todo este proceso fue que nunca dejamos de creer en nuestro trabajo, en el equipo y se logró el objetivo principal que era pasar a Cuartos de Final”, mencionó.

La estratega admitió que a pesar del triunfo, seguirán trabajando en la contundencia.

“Cuándo nos despertamos esta mañana estuvimos mentalizándonos mucho y hablando como equipo de cuánto tiempo habíamos esperado por un partido así, son los partidos que te cambien la vida y que se quedan para siempre, hubo mucho trabajo detrás”, afirmó.

Galindo también dijo que la actuación de Alexia Villanueva representa el esfuerzo que hizo todo el equipo.

“Ella lo puso de manifiesto desde el primer minuto, desde el partido contra Colombia merecía el gol y hoy se corona con este que nos da el pase”, subrayó.

“La adaptación es clave y hay que estar aprendiendo de todos lados para aprovechar este tipo de oportunidades, y además demostrar que México en todas sus categorías somos equipos que estamos listos para pelear, no importa las circunstancias. Lo que más he aprendido es la manera en que lucha este equipo”.