Demandan a Taylor Swift por infringir derechos de autor

La escritora Teresa La Dart afirmó que su libro “Lover”, de 2010, fue copiado por la cantante para un pequeño libreto integrado en la edición especial de Lover

Taylor Swift enfrenta una nueva demanda por derechos de autor, luego que una escritora afirmara que la cantante robó “varios elementos creativos” incluidos en su álbum Lover de un libro de poemas homónimo.

En una demanda presentada este martes en una corte federal de Tennessee, la escritora Teresa La Dart afirmó que su libro “Lover”, de 2010, fue copiado por Taylor Swift para un pequeño libreto integrado en la edición especial de Lover, mismo que fue celebrado por sus fans.

Según el abogado de la demandante, este pequeño libro de acompañamiento de la cantante infringe los derechos de autor de Teresa La Dart, por lo que la estrella debería “más de un millón de dólares” en daños.

“Los demandados, hasta el día de hoy, no han buscado ni obtenido una licencia por parte de Teresa La Dart por sus derechos de elementos de diseño creativo, ni le han dado ningún crédito, y mucho menos proporcionaron pagos monetarios”, escribió el abogado William S. Parks en la demanda.

Podría no proceder

Sin embargo, de acuerdo con expertos legales consultados por el portal Billboard, el caso resulta ser muy cuestionable y es poco probable que tenga éxito.

Y es que las supuestas similitudes entre el libro de La Dart y el libro de Swift incluyen portadas que presentan colores “rosas y azules pastel”, así como una imagen de ambas “fotografiada en una pose inclinada”.

Teresa La Dart también afirma que Taylor Swift copió el “formato” del libro, es decir, “un recuerdo de años pasados, conmemorados en una combinación de componentes escritos y gráficos”. Incluso dice que el diseño interior del libro, compuesto de “fotografías y escritos intercalados”, también infringió sus derechos de autor.

“Hasta donde puedo decir, ella no afirma que el contenido real sea similar”, dijo Aaron Moss, un litigante veterano de la firma Greenberg Glusker, que escribe sobre derechos de autor en su sitio web Copyright Lately.

“La idea de conmemorar una serie de recuerdos durante varios años al intercalar ‘componentes escritos y pictóricos’ no se puede proteger”, dijo Moss. “Si lo fuera, esta persona también podría demandar a cualquiera que alguna vez haya escrito un diario o hecho un álbum de recortes”.