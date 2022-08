Dejan lluvias tres muertos en Nogales; Dos niñas y una mujer fueron arrastradas por la corriente

Una fémina de 56 años fue arrastrada a bordo de su vehículo; en otro suceso, dos menores de seis y ocho años iban en un taxi el cual se llevó la corriente. Ambos hechos ocurrieron en el arroyo de la avenida Tecnológico

Un intenso operativo en donde participaron los tres niveles de gobierno, se implementó en Nogales, Sonora, luego de una fuerte tormenta en la que se lograron rescatar a once personas arrastradas por las “aguas broncas” en la ciudad, pero donde desafortunadamente tres perdieron la vida.

La primera víctima fue una mujer de 56 ños de edad, quien fue arrastrada a bordo de su vehículo Chevrolet Trail Blazer en el arroyo de la avenida Tecnológico, misma que no logró salir del automóvil.

En otro lamentable suceso, dos niñas, de seis y ocho años de edad, perdieron la vida al ser arrastradas por la corriente en la misma avenida Tecnológico, cuando viajaban en un taxi junto a su madre.

La mujer logró salir del vehículo, pero no pudo sacar a sus hijas debido a la intensa fuerza del agua.

Se lleva el agua 12 carros

Además, se registraron doce vehículos arrastrados por la corriente en diferentes puntos de la ciudad, siete viviendas inundadas, tres derrumbes de infraestructura en vivienda, una barda, un árbol y un poste.

La lluvia de monzón que provocó estos incidentes registró 68.6 mm y rachas de viento de hasta 77 kilómetros por hora.

Personal de la Zona Norte de Protección Civil Sonora, se encuentra en el lugar coordinando a cuerpos de emergencia y haciendo una evaluación de los daños causados por este fenómeno meteorológico.

En el operativo participaron cuerpos de emergencia de Nogales, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Cruz Roja y Protección Civil Sonora.