Dejan accidentes tres muertos en la semana del 25 al 31 de julio

Además, otras 24 personas resultaron heridas en 32 accidentes viales ocurridos en Hermosillo

Tres personas fallecidas y 24 con lesiones, dejaron 32 accidentes viales ocurridos en Hermosillo en entre el 25 y 31 de julio.

Según la estadística del Departamento de Tránsito, en entre las dos fechas mencionadas se atendieron 21 choques entre vehículos, tres impactos contra objeto fijo, tres atropellamientos, dos volcaduras, dos salidas de camino y una caída de pasajero.

Siete de esos percances sucedieron por invasión de carril, siete por conducir a exceso de velocidad, y seis ocurrieron por imprudencia del conductor.

También se registraron cinco por no guardar distancia, cuatro por no respetar señalamientos de alto, dos por no respetar la luz roja del semáforo y no por imprudencia de peatón.

Sobre conducción punible

En los siete días se detectó a 69 personas que tripulaban vehículos mientras se encontraban bajo los efectos del consumo de bebidas con contenido alcohólico.

Las detecciones se realizaron durante la implementación de los filtros de alcoholimetría que se instalaron en diferentes puntos de la ciudad, y durante recorridos realizados, tanto en la zona urbana como en las áreas rurales del municipio.

Las multas

En ese periodo los agentes de Tránsito emitieron un total de tres mil 705 boletas de infracción por diversos motivos, siendo el no respetar la luz roja del semáforo uno de los de mayor incidencia, por lo se sancionó a 691 conductores.

También se requirió económicamente a 308 personas que no respetaron los límites de velocidad, a 268 por combinar el uso de equipos de telefonía celular con la conducción, a 142 que no respetaron señalamientos de alto, a 17 que aparcaron en cajones destinados a conductores con discapacidad y a 67 que estacionaron sobre aceras.