Defiende AMLO designación de Leticia Ramírez como titular de la Secretaría de Educación

El presidente mexicano dijo que se seguirá fortaleciendo la educación y anticipó que habrá nuevos contenidos y más becas

Ante las críticas de especialistas y maestros, Andrés Manuel López Obrador defendió este martes el nombramiento de Leticia Ramírez como nueva Secretaria de Educación Pública.

En conferencia desde Palacio Nacional, el tabasqueño dijo que con Leticia Ramírez al frente de la SEP se seguirá fortaleciendo la educación pública y anticipó que habrá nuevos contenidos y más becas.

“Están cambiando también los contenidos educativos, o sea va bien todo lo relacionado con la educación. Con Lety vamos a garantizar que se siga fortaleciendo la educación pública, estoy optimista, no va a faltar el sueldo ni el respeto a los maestros”.

“Vamos a seguir entregando los presupuestos a los padres de familia, van a venir los nuevos contenidos en los libros de texto, vamos a seguir entregando becas, incluso va a haber un aumento en el monto de las becas para estudiantes”, dijo.

El lunes, expertos del sector educativo acusaron que Ramírez es una funcionaria incondicional de López Obrador que ha llegado solo para obedecerle y no para resolver esa crisis, pues en los últimos 22 años no ha tenido relación con el magisterio.

“Nos parece muy decepcionante. Nos están diciendo: ‘Todo está muy bien. Necesitamos sólo a una persona que se sujete a las directrices de la Presidencia de la República y eso nos parece que no está acorde con la situación en la que se encuentran en las escuelas”, consideró Fernando Ruiz, investigador de Mexicanos Primero. “Estamos hablando de casi 230 mil escuelas que están sufriendo situaciones de abandono y de pérdida de aprendizaje muy importante”, agregó.

Por su parte, Marco Fernández, quien forma parte de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, coincidió en que el nombramiento de Leticia Ramírez es consistente con la actitud del Presidente de tener sólo incondicionales en puestos claves de la Administración pública.

Aseguró que existe un problema serio en la caída en la matrícula de educación media superior. “Son 367 mil jóvenes menos respecto a cuando comenzó el sexenio”, alertó.

Aunque este lunes fue designada como titular de la SEP, Leticia Ramírez se presentó ayer en la conferencia mañanera, pues todavía ocupa el cargo de Directora de Atención Ciudadana de la Presidencia

Ramírez suple en el cargo a Delfina Gómez, quien se perfila como la abanderada de Morena a la Gubernatura del Estado de México para las elecciones de 2023.

Al interior del Gobierno federal, Ramírez es conocida por su cercana, fluida y directa relación con el Presidente.

A pesar de que jerárquicamente ocupaba solo una dirección, la funcionaria tomaba acuerdos de manera directa con el Presidente, a quien ha acompañado en su proyecto desde hace 28 años