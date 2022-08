Da Ormeño triunfo a las Chivas

Derrotan 1-0 al superlíder Rayados; Los rojiblancos lograron su segunda victoria consecutiva y el primer triunfo del torneo en el Estadio Akron

Los rojiblancos lograron su segunda victoria consecutiva y el primer triunfo del torneo en el Estadio Akron.

Ricardo Cadena repitió el 11 titular que venció 4-0 a los Rayos del Necaxa en el partido anterior. En el arranque del encuentro Chivas sometió a los Rayados con el control del juego y hasta tres oportunidades de gol.

Sin embargo, el conjunto rojiblanco no lo reflejó de manera temprana en el marcador y permitió que los visitantes equilibraran el partido. A medida que corrían los minutos, Chivas ya no llegaba al área rival con la misma frecuencia, mientras que el Monterrey comenzaba a exigir al portero Miguel Jiménez.

Al Rebaño le anularon correctamente un gol en fuera de lugar de Luis Olivas, antes de concluir la primera parte.

En el segundo tiempo el encuentro fue de ida y vuelta con oportunidades de gol para ambas escuadras, pero las certeras intervenciones del “Wacho” Jiménez y de Esteban Andrada evitaban la caída de sus respectivas porterías.

El técnico rojiblanco Ricardo Cadena intentó variantes en su equipo con los ingresos de Pavel Pérez, Carlos Cisneros, Cristian “El Chicote” Calderón y Santiago Ormeño que le dieron resultados.

Fue precisamente Ormeño quien se estrenó como goleador de las Chivas. En un pase con ventaja de “El Charal” Cisneros, el delantero giró dentro del área, se perfiló y definió para marcar el 1-0 al 80′.

El Monterrey no dejó de insistir en el ataque y Miguel Jiménez volvió a ser factor al arrebatarle el empate al uruguayo Rodrigo Aguirre en los minutos finales.

Con el triunfo, Chivas llegó a 12 puntos y escaló a la onceava posición de la tabla.

El próximo sábado las Chivas buscarán su tercera victoria consecutiva cuando reciban a los Pumas y al brasileño Dani Alves.