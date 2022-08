Conquista Medvedev el Abierto de Los Cabos

Con el trofeo de arte huichol, el jugador de 26 años llegó a 14 títulos en su carrera

Daniil Medvedev acabó con la sequía de títulos que lo perseguía desde el Abierto de Estados Unidos de 2021.

En su segunda visita a México, precisamente en el Abierto de Tenis Los Cabos, el ruso completó la hazaña en su cuarta Final del año, después de la decepción en Australia, s-Hertogenbosch (Países Bajos) y Halle (Alemania).

Rinky Hijikata, en Segunda Ronda, Ricardas Berankis, en Cuartos de Final, Miomir Kecmanovic, en Semifinales, pusieron en aprietos a Medvedev, que tuvo que recuperarse después de un primer set desafortunado.

En la Final no fue la excepción. El vigente campeón Cameron Norrie aplicó la misma fórmula y acorraló a Daniil. La desventaja en ese momento era de 1-3 hasta que una lesión en la mano derecha, que requirió apoyo médico, fue el detonante para que el mejor del mundo reaccionara.

A partir de ese momento, Medvedev tomó el control pese a que el público coreaba el ¡Vamos, Norrie!, ¡Vamos, Norrie!, y le mostraba indiferencia.

Su revés, devoluciones potentes y saque fue primordial para quedarse con el triunfo por 7-5 y 6-0 en la cancha principal del complejo Cabo Sports Complex.

“Cuando juegas contra Cameron Norrie debes conseguir todos tus puntos en el primer set. (Pude relajarme) cuando me lastimé el dedo, pero Cameron jugó un excelente partido. La final siempre es la mejor y juegas con todo, es un match de alto nivel. Ahora estoy enamorado de México”, dijo Daniil, que ganó por primera vez en tierra azteca.

Aunque Norrie no refrendó su corona, si aseguró su reingreso al Top 10 de la ATP después de permanecer fuera por 13 semanas.

Con el trofeo de arte huichol, el jugador de 26 años llegó a 14 títulos en su carrera, de los cuales 13 son en cancha dura y registra siete en la categoría 250, además de mantenerse en la cima, por lo menos, hasta agosto.