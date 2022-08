Conmemora Bomberos 76 años de su fundación en Hermosillo

Con este motivo se realizó una ceremonia encabezada por los integrantes del cuerpo de veteranos de la corporación, en convivencia con elementos en activo y sus familiares

Con la misma mística de servicio y valores con la que nació un 13 de agosto hace 76 años, continúa trabajando el Departamento de Bomberos de Hermosillo en la actualidad, confirmó Juan Francisco Matty Ortega, jefe de la corporación.

Fue en esa fecha de 1946 que un grupo de personas, encabezadas por Javier Zamorano Ledezma, firmaron el acta constitutiva de lo que inicialmente nació como Club de Bomberos de Hermosillo y hoy es una institución en la que sirven a su comunidad hombres y mujeres quienes se capacitan y entrenan con gran vocación de servicio.

La fraternidad, familiaridad, empatía y preocupación por el bienestar de las demás personas, sobre todo en situaciones de emergencia, son valores que definen desde siempre a esta institución, aseguró Matty Ortega durante la ceremonia de celebración que tuvo lugar en la estación Centro de la corporación.

“Este espíritu, actitudes y valores no se han perdido, de alguna manera con las nuevas dinámicas sociales tratamos de reforzarlos para no perdernos en el camino, un bombero no debe perder la noción de por qué ingresó al Departamento, en tiempo de grandes distractores no debemos distraernos de nuestra misión de servir a la ciudadanía”, reflexionó.

Participaron en esta convivencia siete miembros del cuerpo de bomberos veteranos acompañados de sus familias, así como integrantes de la Orquesta de Jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), conmemoración que se matizó con remembranzas de sucesos de la historia de Hermosillo en los que se requirió el auxilio de este cuerpo de emergencia.