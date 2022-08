Chivas femenil vence a Toluca por 2-0

Durante el encuentro lució en grnade Adriana “Boyi” Iturbide quien anotó un gol

Chivas se mantiene imparable en la Liga MX Femenil. La nueva víctima fue el Toluca, al que venció 2-0 en el Estadio Akron. Así, con la etiqueta de invencible, el Rebaño visitará al Atlas en el Clásico Tapatío el próximo sábado en el Estadio Jalisco.

La ex jugadora del Atlas, Adriana “Boyi” Iturbide, fue la gran figura del triunfo, al apuntarse con un gol y ser la que provocó el penal con el cual las Chivas abrieron el marcador. De esta forma, la delantera Adriana Iturbide anotó su segundo gol como jugadora de las Chivas y su quinto gol al Toluca en la Liga Femenil.

Con la victoria, las Chivas se consolidan en la cumbre del Apertura 2022 con 18 puntos, y si bien están en el lugar 6 en producción ofensiva al registrar 10 goles en 6 partidos; sí es la mejor defensa, con 1 gol en contra.

Para el partido de la fecha 6, el auxiliar Héctor Noriega, quien cubre temporalmente el lugar del técnico suspendido Juan Pablo Alfaro, dejó en la banca a su delantera estelar Alicia Cervantes, a quien dejaron descansar el primer tiempo y parte del segundo, reservándola para el juego amistoso de las Chivas ante el Inter de Milán el próximo miércoles.

Pero las Chivas mantuvieron su estilo vertiginoso y al minuto 6 ya tenían su primera oportunidad cuando Adriana Iturbide recibió falta en el área al ser arrollada por Noemí Granados. Al 7´, Carolina Jaramillo anotaba el 1-0 al ejecutar de manera impecable el penalti.

Las Chivas pudieron aumentar la ventaja desde el primer tiempo, primero con un tiro cruzado de Rubí Soto por el sector izquierdo que detuvo la portera Sandra Lozano, y al 18´un remate de cabeza que estrelló en el travesaño Rubí Soto.

Con el transcurso de los minutos, Toluca se estabilizó y generó algunas llegadas desde fuera del área, pero que no inquietaron a Blanca Félix.

Para la segunda parte, al 49´, Rubí Soto cobró tiro de esquina que peinó Michelle González para que culminara Adriana Iturbide con remate de cabeza y definir el 2-0.

Al minuto 56, en busca de un marcador más abultado, Chivas mandó a la cancha a Alicia Cervantes, pero pese a los intentos no hubo más movimiento.