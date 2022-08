Cancela Warner estreno de “Batgirl”

El filme, que contó con un presupuesto de 70 millones de dólares y cuyo estreno estaba programado para finales de este año, quedará enlatado

Justo cuando todo pintaba bien para el futuro de las películas de DC, Warner Bros. sorprendió a todos sus fans este martes al anunciar que “Batgirl” no se estrenará ni en cines ni en streaming.

El filme, que contó con un presupuesto de 70 millones de dólares y cuyo estreno estaba programado para finales de este año, quedará enlatado por orden de los ejecutivos del estudio.

La noticia, difundida por el New York Post, llega en medio de los despidos masivos en todo el mundo que está realizando Warner Bros. Discovery para controlar sus gastos y presupuestos de producción.

Los reportes dicen que el estudio comenzó a hacer proyecciones de prueba de Batgirl y estas fueron tan mal recibidas que decidieron abandonar el proyecto, que se encontraba en las últimas etapas de postproducción.

“Batgirl”, originalmente pensada para debutar como película original de la plataforma HBO Max, está protagonizada por la estrella del musical En el Barrio, Leslie Grace, como Barbara Gordon/Batgirl.

A ella la acompañan J.K. Simmons, Brendan Fraser y Michael Keaton, quien interpretó a Batman en las películas de Tim Burton, de 1989 y 1992.

Toby Emmerich, ex presidente de Warner Bros. Pictures Group, dijo que le tenía tanta fe a la película que incluso pensaba sí estrenarla en cines y no sólo en streaming. Tras su salida, las cosas cambiaron radicalmente.

Y es que según The Wrap, expertos de la industria aseguran que los nuevos empresarios de Warner Bros. Discovery tiene la intención de hacer que las películas de DC sean grandes eventos teatrales, con grandes presupuestos y efectos visuales, y al parecer Batgirl no cumplía con esas expectativas.