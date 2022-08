Cae por violación nieto de ex gobernador panista en San Luis Potosí

Marcelo de los Santos Pizzuto fue detenido este miércoles en Guerrero acusado de violar a la joven Gaby Lambert

Marcelo de los Santos Pizzuto, nieto del ex gobernador panista de San Luis Potosí Marcelo de los Santos Fraga, fue detenido este miércoles en Guerrero acusado de violar a la joven Gaby Lambert.

A De los Santos Pizzuto se le señala de cometer la violación sexual contra Lambert el pasado 13 de marzo en una residencia en Acapulco.

La propia Gaby Lambert emitió un mensaje en el que pide justicia tras la orden de aprehensión que se cumplimentó.

“Pensé que este día jamás iba a llegar, pero llegó. Actualmente se encuentra detenido. Agradezco a la Fiscalía de Acapulco por tomar cartas en el asunto y hacer algo al respecto. Este sujeto no puede seguir suelto en las calles, es un peligro para nuestra sociedad y debe enfrentar las consecuencias”, expresó.

“Le pido a la Fiscalía de San Luis Potosí que actúe con apego a derecho y a defender a una víctima de violación y no a un poderoso amigo del Fiscal. Todo lo que he vivido en estos meses ha sido un proceso demasiado difícil y cansado, tanto emocional como físicamente en todos los aspectos, mi vida cambió por completo y abrí los ojos de la realidad, del círculo podrido del que era parte y del que ya no pienso pertenecer”.

La víctima añadió que desde el momento de la violación vivió con miedo, ansiedad e inseguridad, y que, además, no podía hacer más público el delito por la magnitud de la indagatoria.

“Este sujeto seguía libre y además vivía muy cerca de mi casa. No he tenido un momento de paz desde que pasó mi violación, la intranquilidad se ha convertido en parte de mi vida diaria, pero gracias a que finalmente estoy viendo resultados en esta larga y cansada lucha, esa paz que jamás pensé en recuperar, va regresando a mi poco a poco”, añadió.

“Esta pesadilla va a ser algo con lo que voy a tener que aprender a vivir y tratar de superar, pero todavía me queda un largo camino”.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí (Fgje) reconocieron que la detención se cumplimentó en Guerrero.

En marzo pasado, el Fiscal potosíno, José Luis Contreras, informó que ya realizaban una indagatoria sobre la alerta de la violación, la cual se dio en esa entidad a través de la difusión de un audio.

Sin embargo, no tenían ninguna carpeta de investigación en curso porque no había una denuncia en este territorio.

El político panista Marcelo de los Santos Fraga, abuelo del ahora detenido, gobernó San Luis Potosí del 2003 al 2009 y recientemente ha aparecido junto a otros ex mandatarios para urgir acciones rumbo a las próximas elecciones.