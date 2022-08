Blindan boda de JLo y Ben Affleck

La finca propiedad de Affleck que se ubica en Georgia estará protegida de manera aérea dentro de un radio de tres millas de la casa, para evitar que se tomen fotos con drones o helicópteros

Saber cómo será la segunda boda de Jennifer Lopez con Ben Affleck será casi imposible, pues las medidas de seguridad se han dado por tierra, alrededor del lago cercano a la propiedad e incluso por aire con un permiso que considera la propiedad como una zona de exclusión aérea durante toda su celebración, informó Page Six.

La finca propiedad de Affleck que se ubica en Georgia estará protegida de manera aérea dentro de un radio de tres millas de la casa, para evitar que se tomen fotos con drones o helicópteros, pero también como medida preventiva, ya que se esperan fuegos artificiales.

“DailyMail.com se ha enterado de un permiso de explosivos para una exhibición de fuegos artificiales para la casa estilo plantación de Affleck.

“Se ha advertido a las aeronaves que vuelan a baja altura, como drones y helicópteros, que no vuelen dentro de un radio de tres millas del lugar, debido al gran espectáculo de fuegos artificiales que se espera cierre la noche”, asefguró el medio digital.

Por tierra, la seguridad inicia con un coche de policía estacionado junto a la entrada de la propiedad, con guardias de seguridad entregando muñequeras a los invitados que se ha confirmado que están en la lista.

“La seguridad era estricta en la entrada de Hampton Island en Georgia el sábado, ya que los trabajadores comenzaron a llegar temprano para prepararse para que Jennifer Lopez y Ben Affleck caminaran por el pasillo en su finca estilo plantación más tarde ese día.

“Dos guardias de seguridad se sentaron en la entrada de la isla, revisando el IDS para ver si alguien ingresaba a la propiedad de 87 acres de Affleck”, informó Page Six.

Por el río que se encuentra detrás de la propiedad también se han realizado patrullajes en botes de seguridad.

Reportes de The Post también aseguran que los preparativos de la celebración de la boda de tres días habían estado en marcha desde julio.

López y Affleck se casaron por primera vez el mes pasado durante una ceremonia en Las Vegas, y la cantante recurrió a su boletín “On The JLo” para hablar sobre sus nupcias.

La pareja había estado comprometida en 2002 , pero se separaron en 2004. Affleck, de 50 años, se casó con la actriz Jennifer Garner, con quien tiene tres hijos: Violet de 16; Seraphina de 13 y Samuel de 10. Mientras que Lopez se casó con el cantante Marc Anthony, con quien tuvo mellizos, Emme y Max, de 14 años.