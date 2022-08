Asesinan a hijo de alcalde de Celaya a plena luz del día

La camioneta tipo Grand Cherokee en la que viajaba Guillermo Mendoza Suárez recibió al menos 19 impactos de bala

Frente a una farmacia del Barrio de El Zapote fue asesinado el hijo de Javier Mendoza Márquez, presidente Municipal de Celaya,

Guanajuato.

La camioneta tipo Grand Cherokee en la que viajaba Guillermo Mendoza Suárez recibió al menos 19 impactos de bala y el cuerpo del mencionado fue encontrado sin vida al interior de este vehículo color gris oscuro.

Trascendió que el hijo del munícipe se estacionó frente a este establecimiento comercial ubicado sobre la calle Madero, esquina con 2 de Abril, realizó sus compras e ingresó a su camioneta, cuando sujetos armados se acercaron y dispararon.

Los impactos fueron visibles tanto del lado del conductor, como del otro costado de la unidad con placas GLZ696D, algunos con impacto característico de armas de alto calibre.

De acuerdo con fuentes, el hecho sucedió pasadas las 15:00 horas, pero horas más tarde se confirmó la identidad del asesinado.

Según testigos, los atacantes huyeron a bordo de motocicletas. En esta zona del Municipio se desplegó un intenso operativo con fuerzas locales y federales por tierra y aire, no obstante, no se han reportado detenidos por este hecho.

Al lugar de los hechos se presentó Jorge Morado, Subprocurador de la Región Centro de la Fiscalía General de Justicia; Jesús Rivera Peralta, Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya; Ramón Medellín, secretario particular del Alcalde; y Jorge Gámez, Secretario municipal. Personal militar resguardó la zona.

El hecho ocurre luego de que la semana pasada en Celaya se registraran

narcobloqueos y ataques a tiendas –principalmente Oxxos–, además de gasolineras.