Apuesta México por juego en conjunto en el Panamericano de Voleibol Senior Femenil

El entrenador del equipo azteca, José Petry, habla sobre la participación del tricolor en el evento a celebrarse en la capital sonorense

Para una competencia de tan alto nivel competitivo, es necesario el juego de conjunto y en eso se concentra la selección mexicana de volibol que participará en la Copa Panamericana, de la categoría Senior Femenil, que será en Hermosillo del 19 al 29 de agosto.

El entrenador de la escuadra nacional azteca, José Rafael Petry, declaró que para llegar al certamen continental se han preparado en el CNAR del Comité Olímpico Mexicano (COM), además de una buena participación en el Torneo Internacional que se tuvo hace unas semanas en Nogales, Sonora, así como otro en Colombia.

El entrenador de origen brasileño reconoció que los diez equipos participantes vienen con bastantes expectativas de lograr grandes papeles en la cancha, por lo que, en el caso de México, tiene que hacer valer su calidad de campeones, sobre todo del Torneo Internacional de Invitación que también jugaron recientemente en Colombia.

“Estamos buscando los mejores ajustes previo a la competencia, y estamos muy motivados”, expresó el brasileño, “todas las jugadoras son de un equipo realmente comprometido; yo no destaco a una u otra jugadora: nadie ataca si no hay un pase, nadie hace un pase si no tiene una recepción…entonces es un trabajo colectivo”.

Con respecto a su primera visita a Hermosillo -y segunda a Sonora porque ya estuvo en Nogales- confía en que haya mucho apoyo de los aficionados no sólo al volibol; sino del deporte en general “y que se disfruten los partidos, que la gente los viva y que verdaderamente disfruten del principio al final”.

Al preguntarle sobre la participación de jugadores sonorenses en el equipo de México, confirmó la participación de la nogalense Karina Flores Gámez, quien al igual que el resto de sus compañeras, se ha sometido a los entrenamientos y al ritmo de juego.

Hay que recordar que otra de las sonorenses que se había mencionado que estaría en el equipo, Argentina Ung Enríquez, trascendió de manera extraoficial que no pudo integrarse por los compromisos en la Universidad Washington State de Estados Unidos, donde juega y estudia, pues se encuentra becada.