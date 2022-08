Anuncia megaboda de JLo y Affleck de tres días

La pareja decidió tirar la casa por la ventana a un mes de haberse casado en una ceremonia íntima en Las Vegas

A días de que se anunciara que ambos se separarían para “fortalecer” su amor, ahora diversos medios aseguran que Jennifer Lopez y Ben Affleck planean una gran boda de tres días para este fin de semana.

De acuerdo con medios como Page Six y TMZ, la pareja decidió tirar la casa por la ventana a un mes de haberse casado en una ceremonia íntima en Las Vegas.

“Todo se va a enfocar principalmente en J.Lo. Ben quiere que todo el enfoque esté en ella para su gran día”, aseguró una fuente cercana a la pareja al portal de Page Six.

“Su celebración íntima para familiares y amigos de tres días comenzará con una cena de ensayo el viernes (19 de agosto)”, añadió el mismo informante, señalando que la ceremonia principal se realizará el sábado, para que después la pareja cierre su fin de semana con una parrillada y un picnic el domingo.

Según las fuentes consultadas por estos medios, se espera que Jennifer López, de 53 años, use un vestido Ralph Lauren de alta costura personalizado hecho en Italia, mientras que se especula que la revista Vogue será la encargada de documentar todo el fin de semana para una edición especial.

Page Six adelantó que el organizador de bodas Colin Cowie, quien ha trabajado en eventos de Oprah Winfrey, Michael Jordan y la propia Jennifer Lopez, está detrás de todos los detalles de la celebración.

Asimismo, se asegura que famosos como Matt Damon, Jimmy Kimmel, Casey Affleck y Drea de Matteo están contemplados dentro de la lista exclusiva de invitados. TMZ informó que el evento se llevará a cabo en la propiedad de Ben Affleck en Riceboro, Georgia.