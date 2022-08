Amenazan barristas a jugadores de Cruz Azul

Expresan su enojo por el mal paso del equipo; La afición que acudió a La Noria también pidió a Jesús Corona que regrese a la titularidad, pero eso no depende del portero

Barristas de Cruz Azul se dieron cita desde muy temprano en La Noria para manifestar su enojo por el mal paso del equipo y hasta amenazar a jugadores como Julio César Domínguez y Rafel Baca.

“Estamos conversando de una forma tranquila, siempre hemos sido así, pero si siguen como ‘Cata’ y Baca esto va a repercutir de otra forma”, dijo un aficionado a Juan Escobar, mientras este dejaba las instalaciones en su carro.

“Vamos a salir de esto, todos juntos estamos en una situación difícil y vamos a salir de esto”, respondió el paraguayo a los comentarios.

Entre los presentes hubo integrantes de La Sangre Azul, quienes sostuvieron 5 mantas con mensajes para los futbolistas.

“‘Cata’ y Baca se jubilan o los jubilamos LSA N.A.”, se podía leer en una de ellas mantas. “Mancharon nuestra la historia y no hay perdón. Lavan mucho dinero, juegan poco”.

“Viajamos por toda la república. Ustedes no piensan en la afición”, fue el reclamo de uno de los manifestantes a Alejandro Mayorga. “Rómpete la madre”.

El terremoto se generó tras la goleada 7-0 que le propinó el América al equipo, derrota que derivó en el despido del DT Diego Aguirre.

Otras de las consecuencias serían que Baca, Domínguez y el arquero Sebastián Jurado jueguen con la Sub 20 el siguiente partido.

Piden titularidad de Jesús Corona

La afición de Cruz Azul que acudió a La Noria le pidió a Jesús Corona que regrese a la titularidad, pero eso no depende del portero.

“No saben cómo me parto la madre afuera y dentro de la cancha, hago dobles sesiones y sé que ustedes no se merecen esto”, apuntó el arquero, hasta ahora suplente de Jurado.

“Me ha tocado vivir las malas y las buenas también, estamos muy apenados con ustedes, yo no me voy a esconder y voy a dar la cara”.

Ya entrena “El Potro” a La Máquina

Diego Aguirre fue cesado y su lugar lo tomó Raúl “El Potro” Gutiérrez, quien este lunes dirigió como interino la práctica del primer equipo en La Noria.

Al entrenador mexicano no le fue muy bien en el banquillo del Real España del futbol hondureño la temporada pasada y su fracaso lo hizo regresar a México.

Fue contratado por las fuerzas básicas de Cruz Azul, donde hasta el momento cosecha 10 partidos con seis derrotas, un empate y apenas tres victorias en la Sub-20.