Ubican soldados 65 laboratorios clandestinos en los municipios de Culiacán y Cosalá

Localizan tambos, reactores y químicos para elborar metanfetaminas y fentanilo

El Ejército recrudeció en 40 días los operativos contra el cartel de Sinaloa y aseguró 65 laboratorios clandestinos para elaborar metanfetaminas y fentanilo, pero en las operaciones las tropas no reportaron el hallazgo de esas drogas, solo tambos, reactores y químicos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) focalizó las acciones en los municipios de Culiacán y Cosalá, núcleo de “Los Chapitos”, Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, por quienes Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares de recompensa por datos que lleven a su captura.

El Ejército reporta hallazgos de narcolaboratorios en diversos poblados de la Sierra Madre Occidental, principalmente después de San Francisco de Tacuichamona, al sureste de Culiacán, junto al río San Lorenzo, zona cercana a Álamos, cuna del capo Ismael “El Mayo” Zambada.

Entre junio y julio el Ejército desplegó a sus tropas en esa zona serrana en busca de narcolaboratorios, previamente localizados vía aérea en laderas de la vía que conecta a Culiacán con Cosalá.

Las tropas reportaron los dos hallazgos más recientes el 12 de julio, en los poblados Ayala y El Zapote, en plena montaña, y uno de los laboratorios tenía ocho reactores de síntesis orgánica, el otro tenía tres.

Cada reactor es capaz de producir hasta 50 kilos de drogas, en particular metanfetaminas, cada 24 horas, según la Sedena.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó el 14 de julio que en la operación permanente para asegurar y desmantelar narcolaboratorios y los precursores químicos utilizados en las drogas de diseño, aseguraron entre el 8 y 12 de julio ocho laboratorios clandestinos.

“Este aseguramiento representa una pérdida económica para el grupo criminal que realiza estas acciones por el orden de 12 mil 500 millones de pesos”, precisó Mejía.

“Queremos señalar que entre el 21 de mayo al 12 de julio del presente año elementos del Ejército mexicano han asegurado 101 laboratorios, de los cuales 92 están en Sinaloa, cuatro en Michoacán, tres en Baja California, uno en Jalisco y uno en Guerrero”.

Mejía resaltó que el aseguramiento de precursores químicos, como el fentanilo, implica una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 139 mil 600 millones de pesos.

Por separado, la Sedena contabiliza 776 narcolaboratorios asegurados solo en Sinaloa, de un total de 867 localizados y desmantelados hasta el 30 de junio.

Sin embargo, el Ejército informó que sus tropas no hallaron drogas en los 65 narcolaboratorios localizados en esos 40 días de operativos en la zona serrana de Sinaloa, sólo reactivos, tambos y condensadores.

“Es importante que se conozca, con el fentanilo, que ya no es el tráfico con las drogas de antes, que la mariguana, que la amapola, ahora son más los químicos, el fentanilo, y sobre eso estamos trabajando”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y son muchos los laboratorios que se están destruyendo y es una cantidad considerable de fentanilo que se decomisa constantemente, equivalente a dosis Es que además el precio ya de los químicos es muchísimo mayor que el de las otras drogas. También son ultradañinas, peligrosas, mortales”,