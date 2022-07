Trabajarán de nuevo juntos Diego y Gael

La pareja protagonizará la serie dramática producida bajo su productora La Corriente del Golfo, y escrita por Marco Ramírez

Diego Luna y Gael García Bernal se unen para protagonizar la nueva serie en español del servicio de streaming Hulu, “La Máquina”.

La pareja protagonizará la serie dramática producida bajo su productora La Corriente del Golfo, y escrita por Marco Ramírez, quién también será productor ejecutivo; Gabriel Repstein será quien dirigirá la serie; Gerardo Gatica, Leandro Halperin y Adam Fishbach serán los productores, y Searchlight TV es el estudio de grabación.

“Estamos orgullosos de asociarnos nuevamente con Searchlight Television en este próximo Hulu Original.

“Gael, Diego y Marco son narradores de clase mundial y esperamos llevar al público su historia y experimentar junto a ellos esta última toma de sus personajes”, dijo Craig Erwich, presidente de Hulu Originals, en un comunicado publicado por Deadline.

“Es un verdadero honor unir a Gael y Diego en la pantalla nuevamente para La Máquina, es un placer experimentar su amistad y química”, agregaron los presidentes de Searchlight, Matthew Greenfield y David Greenbaum.

“Y estamos encantados de trabajar con Marco, cuya voz y visión únicas nos permiten explorar este mundo de una manera totalmente original”.

El protagonista de Mozart in the Jungle trabajó recientemente Viejos de M. Night Shyamalan, y Estación Once de HBO Max, mientras que el actor de Baile Caliente: Noches de la Habana fue una de las voces en la película animada DC Liga de Supermascotas junto a Dwayne Johnson y Kevin Hart, y protagoniza la próxima serie Andor de Disney+ Star Wars.

La historia del drama sigue a un boxeador envejecido (García Bernal), cuyo astuto manager (Diego Luna) le asegura una última oportunidad por un título. Pero para llegar a la noche de pelea, deben navegar una misteriosa fuerza del inframundo.