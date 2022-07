Supera Ignacio López Tarso neumonía

“Salí de ahí absolutamente curado”, expresa el veterano histrión quien ya tiene planes en puerta y seguirá trabajando mientras pueda

Ignacio López Tarso reapareció en una entrevista para confirmar su regreso a los escenarios después de estar hospitalizado por complicaciones de una neumonía bacteriana.

En directo con Sale el Sol, el intérprete de Macario y Francisco Gabilondo Soler en Cri-cri explicó que se ha recuperado satisfactoriamente de una neumonía que lo llevó al hospital a finales de mayo.

“Estoy muy bien, afortunadamente. Fueron muy pocos días, estuve cuatro días en el sanatorio y salí de ahí absolutamente curado”, reveló.

Aunado a ello, el actor de 97 años decretó que seguirá fuerte y saludable durante varios años más hasta cumplir el siglo de edad, ya que tiene una gran cantidad de proyectos en puerta, entre ellos, una obra que prometió para la Universidad de Ixtlahuaca y otra en la que participará la actriz Susana Alexander.

“Estamos preparando una obra con tres personajes fundamentales […] que son Don Agustín de Iturbide, el otro personaje sería Fray Servando Teresa de Mier, y el tercer personaje, que es el que le da un toque de picardía al asunto es la ‘Güera’ Rodríguez”, explicó.

Por otra parte, Ignacio López Tarso confesó que además de la pasión por el mundo teatral el motivo que lo orilla a seguir presente en los escenarios es el ámbito monetario, ya que el apoyo que recibe por una televisora no es suficiente para equilibrar gastos.

“A mí me hace falta el dinero. Hace tres años que no cobro un salario de mi trabajo como actor. No me estoy muriendo de hambre. Tengo. Sí tengo el apoyo […] por toda la vida cobro una cantidad mensual […] No es suficiente esa cantidad para vivir y no es suficiente tampoco en el trabajo. Me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro”, confesó.

El primer actor Ignacio López Tarso es un ejemplo de tenacidad y esfuerzo para seguir la pasión por una profesión, sin importar los obstáculos de la vida. Por lo tanto, esa aguerrida fuerza de voluntad la demuestra tras superar una enfermedad y regresando a los escenarios.