Sufre el Tri femenil humillante derrota

Ahora caen ante la Selección de Haití 3-0; Las dirigidas por Mónica Vergara no pudieron aprovechar la localía en el Campeonato W de Concacaf y con una pobre demostración, están prácticamente eliminadas de Australia-Nueva Zelanda 2023

El Tri Femenil no mostró nada en la cancha del Estadio BBVA. Sin pies ni cabeza, las esperanzas de regresar a un Mundial son muy lejanas luego de perder 3-0 ante Haití.

Las dirigidas por Mónica Vergara no pudieron aprovechar la localía en el Campeonato W de Concacaf y con una pobre demostración, en la que quedaron con 10 mujeres en la cancha, están prácticamente eliminadas de Australia-Nueva Zelanda 2023.

De lo que sí se quedaron fuera fue de los próximos Juegos Olímpicos.

Sólo una goleada ante Estados Unidos, el cuadro bicampeón del mundo, y un triunfo de Jamaica o Haití ayudaría para acceder al Repechaje internacional.

Primer tiempo de pesadilla

Desde el silbatazo, las mexicanas no mostraron conexión. Batallaron para encontrar oportunidades y las jugadas importantes fueron del rival.

Al 12′, Stephany Mayor derribó a Batcheba Louis dentro del área y sin dudarlo, la costarricense Marianela Araya señaló el penal.

Desde los once pasos, Roselord Borgella no perdonó y abrió el marcador al 14′, tras engañar a Emily Alvarado.

Rebeca Bernal se salvó de la expulsión, luego de una fuerte entrada sobre Michele Dumornay, al 14′.

Incluso la desesperación en el cuadro mexicano se veía más latente, cuando al 29′, Borgella volvió a mandar el balón al fondo de las redes, pero el tanto fue anulado por un fuera de lugar.

Para el segundo tiempo, Mónica Vergara mandó a la cancha a Alicia Cervantes y Jacqueline Ovalle, pero no funcionó.

Los goles siguieron cayendo del lado de Haití, pues al 66′, Nérilia Mondésir convirtió desde los once pasos.

Pierden la cabeza

Greta Espinoza se llevó la tarjeta roja al 77′ tras una falta sobre Mondésir, la cual tuvo que ser revisada en el VAR.

Aunque la jugada les jugaría en contra a las mexianas por partida doble, pues en el tiro libre, Sherly Jeudy venció a Alvarado.

Con una selección que no mostró ambición en la cancha, se vivió el peor episodio del futbol femenil mexicano.

México cierra el Premundial el lunes, enfrentando a Estados Unidos en el Estadio Universitario.