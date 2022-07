Suena “El Chucky” Lozano para el West Ham

Cuando restan cuatro meses para el inicio del Mundial, el delantero del Napoli tiene un futuro incierto en la escuadra dirigida por Luciano Spalleti

Hirving Lozano está en la mira del West Ham, según reportes de la prensa italiana.

Cuando restan cuatro meses para el inicio del Mundial, el delantero del Napoli tiene un futuro incierto en la escuadra dirigida por Luciano Spalleti.

El cierre de registros en al Serie A es el próximo primero de septiembre, así que hay margen para la negociación.

Apenas hace un par de días, el directivo Cristiano Giuntoli dijo que no habían recibido una sola oferta por el mexicano y que estaban contentos de tenerlo en la plantilla.

Sólo que Lozano no ha logrado afianzarse en el equipo, en parte por las lesiones como aquella sufrida en el hombro y que requirió cirugía hace un par de meses.

Napoli recién sumó a sus filas al georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quien apunta a competirle el puesto a Hirving ante la partida del referente Lorenzo Insigne.

El West Ham está clasificado a la Conference League, torneo de consolación para aquellos que no disputan Champions ni Europa League.