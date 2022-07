¡Buscan vetar a golpeadores!

¿Lleva chanfle Caso Colosio?

Muy fuera del hoyo el del PRI

Alertan por créditos en la red

¡Buscan vetar a golpeadores!…Las que sí que le están poniendo el cascabel al gato, o más bien a los que se la dan de muy machos, son las del colectivo feminista Observatoria TodasMx Sonora, al proponer que ningún agresor de mujeres ocupe puestos públicos en los gobiernos de la Entidad, y para lo cual impulsan una iniciativa de ley ciudadana 3 de 3, para que se legisle en materia de elegibilidad de todo funcionario. ¡Palos!

Así está la propuesta y veto que están promoviendo contra los golpeadores las integrantes de esa organización, cuya representante es Amelia Iruretagoyena, pero haciendo hincapié en que previo a presentarla anteel Congreso del Estado el próximo mes septiembre, organizarán una campaña de socialización entre la comunidad, con la finalidad de darla a conocer y que se sepa cómo viene, y en qué consiste. ¡De ese pelo!

Con ese fin que es que Iruretagoyena Quiroz adelantara que harán una serie de actividades, entre ellas una cruzada de recolección de firmas de apoyo en las plazas públicas, e instituciones de educación superior de toda la región sonorense, con la intención de reunir más de 20 mil; lo que complementarán con un evento masivo de información que llevarán a cabo el venidero 25 de agosto en la Universidad de Sonora. ¡Órale!

Para el caso precisan que si bien en ocho Entidades de la República Mexicana ya han aprobado esa legislación, aunque con el pero de que en siete de ellos se condicionó el hacerla válida, siempre y cuando haya una sentencia condenatoria de un Juez contra los abusadores, quienes todavía tienen el descaro de buscar una chamba pública, y es que generalmente logran el perdón de sus víctimas, pero eso no les quita los agresores.

Es por eso que buscan que en el Estado se repita el caso de éxito que ya tuvo lugar en Yucatán, donde esa 3 de 3 que ampara a las féminas que han sido agredidas, simplemente se “palomeara” sin trabas jurídicas, es decir, por esos lares sí que fue una “bomba” yucateca ese logró que se alcanzara, para que ningún hombre llegue al poder gubernamental cuando cuente con antecedente de denuncia por ese tipo de felonías. ¡Cuando menos!

Y es que hoy en día hay cada caso en el que los que están en esos cargosterminan siendo Juez y parte, a la hora en que son acusados por golpear a sus parejas, o por acosar sexualmente en sus oficinas, porque a querer y no, pero a la hora de la hora hacen uso de sus influencias, al ser parte del poder político y oficial del que en ese momento están, y es por eso que incurren en esos abusos sin ser procesados. ¡A ese grado!

Es por lo que Iruretagoyenaapuntillara y dejara muy en claro: “¿Cuáles son los criterios de elegibilidad que estamos buscando sean ley?, que no sean deudores de pensiones alimenticias; otro requisito es que no sean acosadores sexuales, cualquier tipo de violencia sexual; y que no sean violentadores de mujeres, ni en el ámbito público ni en el ámbito privado”, por lo que esa es la intentona que se traen. ¡Qué tal!

O séase que así está la tirada y la mira que están poniendo a todos los niveles de gobierno, por estar incluyendo a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de órganos autónomos como la Fiscalía del Estado, de lo que se deduce que estarán “agarrando corte parejo” contra todos aquellos que no respetan a la mujer y que llegan al punto de ponerle la mano encima. ¡Pácatelas!

Más menos así estaría esa vetada para contrarrestar la violencia contra las féminas, a partir de que cada vez a ido más al alza, de ahí que quieren que se ponga el buen ejemplo desde esos ámbitos. ¡Ni más ni menos!

¿Lleva chanfle Caso Colosio?…Si por la víspera se saca el día, los de que aquí pa´l real se empezarán a poner de moda por parte del actual gobierno federal de la 4T, son los llamados distractores, y para prueba está que la Fiscalía General de la República (FGR) se “sacara de la manga” el que ya reabrió el caso del asesinato del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. ¡De ese vuelo!

En lo que como era de esperarse, es un sorpresivo anuncio que a todo mundo dejara con cara de ¿what? -¿qué?-, por reaperturar un expediente que ya se daba por cerrado, al ya haber pasado 28 años de ocurrido ese magnicido en1994, en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, y hasta creando un equipo especial para de nuevo indagar los hechos, en aras de retomar los procesos penales contra las personas vinculadas. ¡Ñácas!

Y tan en forma va esa reeinvestigada, que para el caso incluso se asignó al fiscal Abel Galván Gallardo, ex titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, eso con el pretexto de que le darán segumiento a algunos elementos que han sido cuestionados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH), respecto a que el homicida, Mario Aburto, fue torturado. ¡Ajá!

Pero si a eso se le agrega el que por otro lado la Unidad de Inteligencia Financiera por fin ya interpuso una denuncia ante la misma FGR contra del ex “Presi”, Enrique Peña Nieto, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, eso lleva a pensar que es una estrategia para desviar la atención en torno a las campañas que ya están haciendo las “corcholatas”, o precandidatos presidenciales del partido de Morena.

Sin embargo y por encima de los asegunes que hay, lo que es el gobernador Alfonso Durazo ya consideró conveniente que se reviva el Caso Colosio para despejar las dudas y ofrecer respuestas claras a los mexicanos, al aseverar que nunca ha creído en la tesis del asesino solitario, y más porque en su momento se desempeñó como su secretario particular, por lo que así están esos procesos, tipo ¡rómpase en caso de incendio!

Muy fuera del hoyo el del PRI…Quien vaya que está dando visos de “andar muy fuera del hoyo”, por no decir más feo, es el impuesto nuevo cabecilla de lo que queda del PRI estatal, Onésimo Aguilera, al sacarse de la manga el que presentaron una demanda ante la CEDH contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por violencia política en razón de género, cuando es algo que no viene ni al caso. ¡Tómala!

Aunque como a buen entendedor pocas palabras, es evidente que Aguilera Burrola “se está metiendo entre las patas de los caballos”, o en el pleito que se traen su titiritero de Alejandro “Alito” Moreno y Sansores San Román, sólo para deviar la atención con respecto a el “rancho ardiendo” que tiene por estos rumbos, con la impugnación que aún enfrenta por su elección, y lo que es la reciente renuncia de dos diputados y un alcalde.

Si se analiza que hasta ahora no ha dicho ni media palabra referente a eso, como tampoco se le han visto abocarse para impedir una desbandada de priístas, ante el descontento que hay por lo de su imposisión en ese “hue$o”, y para seña está que ya el “Presimun” de Divisaderos, Misael Acuña Acuña, también se cambió al bando del Movimiento Ciudadano, como lo hicieran Ernesto “El Pato” De Lucas y Natalia Rivera. ¡Ups!

Al ser por demás que evidente que el por algo apodado “Onopésimo” le está sacando la vuelta a esa agenda que enfrenta y que es de pura división, razón por la cual es que hasta ya se habla de que el “RIP” está en peligro de extinción, de cara a los comicios del 2024, por como los actuales cuadros que tenía en el Congreso del Estado y Ayuntamientos, ya mejor se están desmarcando del tricolor. ¡Así la rebelión!

Aun así lo que es Aguilera está optando por “engordarle el caldo” a otro empleitado por el estilo, como es Moreno Cárdenas, al darle por retomar y secundar una grilla que en nada beneficia a los sonoreneses, como ahora esa la relacionada a que Layda manejara que tiene unas fotografías con contenido sexual en las que aparecen algunas diputadas del ex invencible, en lo que es algo que resulta increíble, pero cierto. ¡Zaz!

Alertan por créditos en la red…Al paso que se va todo hace indicar que dentro de poco tiempo habrá más delincuentes y abu$o$ en el mundo virtual que en el real, o en el “de carne y hueso”, según se deduce del nuevo ¡S.O.S! que lanzara la delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Blanca Alicia Rosas López. ¿Cómo ven?

Toda vez que Rosas López ahora está previniendo contra las aplicaciones de préstamos de dinero que se han convertido en uno de los métodos más modernos y requeridos, ya que desde su teléfono celular las personas puedes solicitar un crédito con sólo descargar una de esas apps, pero el meollo del asunto es que llegado el momento terminan por extor$ionar al deudor para que pague más de lo acordado. ¡De ese tamaño!

Y es que esa clase de préstamos que se están ofreciendo por medio en redes sociales, sobre todo en Whatsapp, entre otras plataformas móviles,no se encuentran regulados por las autoridades, esto debido a que no se hacen los procesos en regla para que puedan estar avalados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que son de palabras, y sin ningún documento escrito, porque no tienen que firmar nada. ¡Así de fácil!

Aunque cuando esas empresas “$acan las uña$”, es en las fechas en las que empiezan con la cobranza, ya que a los deudores los ponen en mal con sus conocidos, porque al hacer las solicitudes les piden su autorización para poder acceder a sus contactos, así como al contenido telefónico y cámara, entre otras cosas, y de esa forma los presionan al exhibirlos como tracalero$, y lo que le sigue. ¡A ese extremo la “quemada”!

Como lo exhibe el que es algo que ocurre cuando comienzan a retrasarse en los pagos, al fijar pequeñas cuotas, pero con intereses altos, y es cuando emprenden las campañas de desprestigio contra el acreedor y sus amigos, así como a todos los que tengan agregados. ¡A ese extremo están llegado!

