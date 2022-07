Que hacen resurgir al ISTAI

Que hacen resurgir al ISTAI…Y los que dicen que sí que han venido a marcar un antes y un después son los nuevos comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI), Guadalupe Taddei Zavala, Ana Briseño Torres y Wilfredo Morales Silva, en lo que es su inicio al frente de esa institución, teniendo a la primera en su calidad de presidenta.

Al comentarse y manejarse que Taddei Zavala y compañía mejor prinicipio no pudieron haber tenido, equivalente a empezar con el pie derecho, por el hecho de que por primera vez desde el 2012 la Sesión Pública del Pleno que llevan a cabo se transmitió en vivo y en directo a través de las redes sociales y el portal con el que cuentan, ante lo que está de más el resaltar que la hicieron ante los ojos de todo mundo. ¡Órale!

De esa forma es que Guadalupe, Ana Patricia y Wilfredo Román, están reiterando y mostrando un compromiso con la legalidad, rendición de cuentas y la responsablilidad como servidores públicos, por encima de que por disposición legal y atendiendo el principio de máxima publicidad, es que esas sesiones siempre debieron ser públicas, y que es lo que ya se está haciendo. ¡De ese pelo!

Es por eso que coincidieran en la relevancia de hacer esas transmisiones de cara a la ciudadanía, como es por medio de la página www.transparenciasonora.org, de ahí que públicamente resolvieran de manera unánime un total de 21 expedientes, 15 de ellos a favor de ciudadanos contra diversos sujetos obligados, eso una vez unificados los criterios al respecto, pero con la respectiva fundamentación jurídica. ¡Ni más ni menos!

En esos térmionos están cambiando la forma de hacer las cosas en el ISTAI, y es que a la par de que están enfrentando y descongestionando los rezagos que había, así como los últimos asuntos del 2021 que estaban pendientes, y de alguna manera por lo que fuera la transcición en esa dependencia, por el cambio que hubo de titulares, ventilan que lo han estado complementando con una modernización de los sistemas operativos.

Toda vez que a decir de los que en todo están menos en misa, según esto Taddei Zavala trae una visión más vanguradista, en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, a partir de la experiencia adquirida en el Instituto Estatal Electoral (IEE), eso en aras de hacer los procesos más eficientes y transaparentes, y que es en lo que estilan que están, en ese arranque que han tenido, lo que viene a explicar ese saldo a favor que han obtenido.

De ahí que por ser bien sabido que lo que bien empieza mejor acaba, es por lo que vaticinan que todo pinta para que continúen por esa misma ruta de mejoría, con la meta puesta en hacer pasar al ISTAI al siguiente nivel, con la finalidad de que se convierta en un referente nacional, al asegurar que en ese sentido van, por la manera en que lo están haciendo resugir, de entrada con la actualizada que le están dando. ¡A ese grado!

Podrían amplizar legalizada…El que vaya que vino a alentar las esperanzas de que pudiera extenderse el plazo para la regularización delos autos de procedencia extranjera, la cual iniciara el pasado 17 de marzo, para finalizar el venidero 20 de septiembre, esel secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de acuerdo a lo que manejara en el marco de la visita que acaba de hacer a Hermosillo. ¡De ese vuelo!

Al palabras más, palabras menos ventilar que: “Yo creo que hay muchísimas posibilidades de que se amplíe la vigencia del decreto, no creo que sea pertinente adelantar vísperas, pero pues vamos a ir evaluando prácticamente día con día el que pudiese aumentarse la vigencia”, eso a partir de las solicitudes que han hecho los gobiernos estatales para prolongar ese programa y que puedan aprovecharlo más familias. ¡Así la postura!

A la par de que López Hernández reconociera que en parte también sería porque el actual periodo en marcha que decretara no ha sido suficiente para llevar a cabo esa legalizada en los Estados en los que entrara en vigor, eso a partir de la respuesta favorable que se ha tenido por parte de los poseedores de esos igualmente conocidos como “carros chocolates”, y es por lo que están proyectando esa ampliación. ¿Será?

Y sí que hay algo de razón en ese sentido, por el tiempo que se ha perdido desde un inicio, primero porque no se definían las reglas para esa “enderezada” de automotores “chuecos”, y después porque “batallaron” mucho para operar el esquema que crearon para esos registros, como lo exhibe el que reiteradamente se les estuviera cayendo el sistema, y la novedad es que hoy en día ni citas ya hay para esas regularizadas. ¿Cómo ven?

Porqueen base a las consultas que han hecho los interesado en la página del Registro Público Vehicular (Repuve), ya están saturados los espacios para esa mexicanizada, a pesar de que hasta la fecha en Sonora sólo se han regularizado alrededor de 40 mil vehículos, lo que representa solo un 28% del totalproyectado, que es de 158 mil, lo que pone de manifiesto que todavía faltan un resto, de ahí la necesidad de esa extensión. ¡Ajá!

Dan chanza a los cochinones…Con todo y que no han atendido el llamado, pero a los que el Ayuntamiento de Hermosillo les estarán dando más chanza, es a los propietarios de los predios baldíos, con lo que es el descuento del 100% en los recargos del impuesto predial para quienes los mantengan limpios, ya que seguirá vigente por lo que resta del mes, y es que sólo lo han aprovechado menos de un centenar de personas.

Sin embargo y partiendo de lo anunciado por la directora de Ingresos de Tesorería Municipal, Yazmina Anaya Camargo, ahora sí que por la Comuna no estará quedando, al momento de darles más oportunidad a los cochinones de esos terrenos, a fin de motivarlos con esa descontada para que los tengan bien chaineados, y que no se conviertan en un foco de infección y molestia para los vecinos que están en los alrededores. ¡Zaz!

Por ese motivo es que Anaya Camargo señalara que: “El objetivo de este programa es incentivar a los contribuyentes que cuenten con un rezago en el pago de predial a ponerse al corriente, además de mejorar la imagen urbana, porque les estamos pidiendo como requisito tener el lote libre de maleza y basura, porque ahorita con el calor ha habido muchos incendios”, por lo que así está esa estrategia de ganar ganar. ¡Mínimo!

Pues en base a los reportado por Yazmina, hasta el día 18 de julio únicamente se habían beneficiado 85 gentes con esa promoción, equivalen a un monto de $1.6 millones de pesos que ya no pagaron, y es por eso del llamado para que sean más, sólo ingresando a la página web cumplidos.hermosillo.gob.mx para llenar un formulario, y subir dos fotografías, una del inmueble, y otra de la identificación del interesado. ¡Así el dato!

Ya que una vez anexada la información será verificada por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, para después enviarles vía correo electrónico su pase de caja para el pago, o bien recogerlo en el Centro de Atención Veracruz, con lo que esa rebaja les aparecerá en línea y la liquidación deberá ser en una sola exhibición en cualquiera de los módulos de Tesorería, o a través de la página web www.hermosillo.gob.mx.

¡Hacen huelga a Carlos Slim!…Sí que se está demostrando que en los actuales tiempos hasta los ricos también sufren, y sino que le pregunten al ricachón de Carlos Slim, que con todo y el dineral que tiene, pero los del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana ayer a media mañana le estallaron una huelga en su emporio de Teléfonos de México (Telmex), aunque advierten que eso no afectará sus servicios. ¡Eso dicen!

Y una prueba de que ha continuado la operatividad de Telmex, a pesar de ese paro laboral en que están, es que por lo pronto “no se había caído” el Internet, que es de lo que más se usa de esa empresa, dizque porque cuentan con un modelo de telecomunicaciones con tecnología de última generación, que es lo que les permite contar con una red que opera de manera autónoma, por lo que de esa forma están saliendo avantes. ¡Ñácas!

No obstante y por encima de que no se haya paralizado a ese consorcio telefónico, que es hermano de Telcel, la realidad es que se trata del primer movimiento huelguístico que enfrentan en 42 años, porque en todo ese timpo, o en más de cuatro décadas no les habían colocado las banderas rojinegras, por lo que habrá que ver si les alcanza su capacidad técnica, de aquí a que lleguen a un arreglo, y que aseguran no es por falta de dinero.

Aun así y a decir del sempiterno dirigente sindical, Francisco Hernández Juárez, presuntamente a Slim y su familia se le hace muy caro el Contrato Colectivo de Trabajo y lo quieren modificar, pero sin respetar los derechos de los trabajadores, y es ahí donde se suscitó esa ruptura, pero quién sabe el cómo les vaya, por lo “muy manita$” que ha andado el primero con el Gobierno de la 4T, o el “prejidente”, Manuel López Obrador.

Con todo y que ese conflicto se resume a que Hernández Juárez y sus huestes están exigiendo un alza salarial de 7.5%, tanto para empleados en activo, como para jubilados, pero solamente les están ofreciendo un 4%; además de un 1% en prestaciones; así como un menor incremento para los telefonistas retirados, y es por eso que llegaron a esos extremos y “jalonello$”, que habrá que ver de a cómo terminan. ¡De ese tamaño!

Proceden mordidas de perro…Ahora sí que para más que la titular del Centro de Atención Canina y Felina de Hermosillo, una tal Lizeth Martínez, la que está orientando en caso del ataque de un can, es la vocera de la Fundación Pata de Perro, Carolina Araiza, porque puede denunciarse a los dueños y en caso de no responder por los daños físicos de la víctima, podría multárseles hasta con 26 mil pesos. ¡Tómala!

De esa manera es que Araiza Sánchez está convocando a denunciar ese tipo de agresiones perrunas, que cada vez se han vuelto más comunes, como una forma de visibilizar esa problemática para castigar a los propietarios de esos perros sobre los que no tienen un cuidado, a los que se les suman los callejeros que hay, eso por ya existir lo que es el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

Eso al señalar que, si bien se maneja que la incidencia de las mordeduras de esas mascotas a los ciudadanos son muy bajas, al respecto aclara que no es porque no existan de esos casos, sino más bien porque las víctimas no hacen el reporte correspondiente, aun y cuando a veces llegan a ser tan graves, que hasta amerita una querella de índole penal, por sus amos no responsabilizarse, a pesar de lo delicado de las lesiones. ¡Vóitelas!

Para el caso es que la activista animalera remarcara que: “Generalmente las personas no están interponiendo este tipo de denuncias para no enemistarse con los vecinos, definitivamente es un tema que hay que dar seguimiento debido a que los ataques si son frecuentes”, y es que, al dársele un seguimiento a esa clase de reportes, puede llegar a desencadenar en repercusiones legales para quienes cuidan esos chuchos. ¡Glúp!!

Y es que en tantoque existe ese riesgo latente, sobre el cual se conocían sus alcances, o efectos, o el como pueden proceder los que son blanco de esas mordidas, lo que es Martínez González simplemente no se ha visto que actúe en consecuencia, en lo que no deja de ser una evidente negligencia de su parte. ¡Pácatelas!

