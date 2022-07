Ponen en alerta al Estado

Ponen en alerta al Estado…Y los que se tendrán que esperar en su intento por al fin extraditar al recién detenido “narco de narcos”, como es el caso de Rafael Caro Quintero, son los gringos, porque contra todo lo esperado, pero lo que es el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, un tal Francisco Reséndiz Neri, ya le otorgó un amparo para que no lo entreguen de inmediato. ¡De ese pelo!

Así está esa desesperada acción legal que viene a explicar el porque están como están esa clase de capos del narcotráfico y porque existe un alo de impunidad a su alrededor, por lo que nomás falta y que por alguna nueva argucia legaloide al rato lo vuelvan a soltar, como lo hicieran en el 2013, cuando lo liberaron del penal de Puente Grande, después de 28 años de encarcelamiento, de una condena de 40 años. ¡Palos!

Toda vez que después de su arresto el pasado viernes en Choix, Sinaloa, para ser remitido a la cárcel de Almoloya, como de rayo apareció una hermana para abogar por él, al tramitar el citado amparito, mismo que le aprobaron bajo el argumento de que no le habían notificado,alterando eldebido proceso, y es por eso que ya no podrán expulsarlo via fax track para el “otro lado”, como dicen que era el plan. ¡Zaz!

Y si a lo anterior se le suma que adicionalmente otro Juzgado le concedió una suspensión para que no sea incomunicado, o sometido a “desaparición forzada”, pues eso habla del porque de los “sospechosísmos” que hay en torno al actual del sistema de “Injusticia” Federal, por las evidentes “consideraciones” que tienen con esa clase de integrantes del crimen organizado, para más que con los simples mortales. ¡Así la diferencia!

Pero mientras que Caro Quintero se defiende “como gato boca arriba” en los tribunales para no ser llevado a los Estados Unidos, y que responda por el asesinato del ex agente de la DEA, Erique Camarena, lo que es el gobernador Alfonso Durazo Montaño ya lanzó un ¡S.O.S! a nivel local, tocante a que reforzarán la seguridad en el Estado, y específicamente en Caborca, poque podría generarse una disputa por la plaza que comandaba.

No en balde es que el Mandatario Estatal adelantara, que ante los violentos reacomodos que se esperan en los próximos días, es por lo que incrementarán el número de elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), así como la Marina, Policía Estatal y municipal, a fin de formar un frente para evitar que las cosas pasen a mayores, y que no se afecte a los ciudadanos de bien que nada tienen que ver. ¡Vóitelas!

Casi por nada es que el “Gober” apuntillara que: “Todo esto genera reacciones y todos los hechos posiblemente tienen vinculación, sin embargo, en el mediano plazo es obviamente una tranquilidad que criminales de la talla de Caro Quintero estén finalmente ante la justicia”, al señalar que tendrán más presencia en la región en la anduvo más activo después de su liberación, cuando “agarrara su segundo aire”. ¿Será?

Ciertamente que no es para menos que se estén “curando en salud” tras esa sonada captura, después de que los gabachos ya emitieron una alerta de viaje para la Entidad sinaloense y sonorense, colocando a la primera en el nivel 4 de peligrosidad, que significa no pararse por esos lares; mientras que la segunda quedó en el grado 3, con lo que ya es opcional la viajada, por lo que a ese extremo se puso de “tu tu” la cosa, y no es albur. ¡Ups!

Y como para que no quedaran dudas, es que ayer de manera sorpresiva vino a Sonora la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana,Rosa Icela Rodríguez, para encabezar una rueda de prensa y apuntillar que la estrategia de seguridad que se ha implementado en el Estado continuará, pero reforzarzando la vigilancia en algunas zonas, a partir de los arrestos que se ha hecho, al igual como los llevados a cabo en Chihuahua. ¡Ajá!

Califican bien a la Capital…El que vaya que no se equivocó a la hora en que colocó a Sergio Pavlovich Escalante en la dirección de Servicios Públicos Municipales, es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, a partir de los buenos resultados que se están teniendo en esa área, como se pusiera de manifesto a partir de una encuesta que aplicara la empresa Rubrum en varios municipios de Sonora. ¡Órale!

Derivado de que dicha compañía encuestadora, que elabora mediciones estadísticas en todo el País, ubicó a Hermosillo como la municipalidad con mejor calificación en servicios públicos en todo el Estado, vía un estudio realizado del 7 al 12 de julio de 2022, por encima de Guaymas, Obregón, Navojoa, Nogales, Caborca, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, por lo que así está el acierto de Pavlovich Escalante. ¡Qué tal!

Porque de acuerdo a ese sondeo ciudadano, lo que es la Ciudad del Sol quedó en primer lugar con una calificada de 5.98; mientras que en el rubro de la seguridad ciudadana registró un 4.31, con lo que consideran que ya están teniendo un efecto positivo las constantemente campañas de limpieza que han implementado en las colonias, las cuales han complementado con los llamados “reciclacentros”. ¡De ese vuelo!

Con todo y que manejan que mucho ha tenido que ver la supervisión del Astiazarán Gutiérrez, por aquello de que “al ojo del amo engorda el caballo”, o en este caso lo mantienen limpio, y para evidencia está el que acaba de realizar un recorrido por los patios de esa dependencia, lo que aprovechó para saludar al personal, a la hora de verificar los avances de diversos trabajos que ahí se llevan a cabo para mejorar las instalaciones.

Ya que como parte de las mejores condiciones de trabajo se comprometió a que tuvieran los empleados de ese sector, es que realizan esa remodelación en los baños de esa sede localizada en la calle de las Flores, casi esquina con bulevar Solidaridad, en la parte posterior de la Comandancia Norte, en cuya rehabilitación sanitaria se invertirán más de $338 mil pesos, la cual proyectan concluir en la tercera semana de este mes.

¡Siguen repartiendo becas!…Partiendo de que lo que se ve no se pregunta, el que se sigue demostrando que está en la temporada alta de chamba, es el director del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado (Ibcees), Froylán Gámez, y para prueba está el que ahora beneficiaran a más de mil 250 alumnos de Primaria y Secundaria públicacon la entrega de Becas Sonora de Oportunidades. ¿Cómo ven?

Y es que en base a lo ventilado por Gámez Gamboa, en esta ocasión fueron mil 252 los beneficiarios, en su mayoría hijos de jornaleros del poblado Miguel Alemán, con un importe en general de un millón 978 mil 500 pesos, en los que son unas becadas correspondientes al Ciclo Escolar 2021-2022, mismas que sí que vienen a representar un aliciente para que se mantengan en las escuelas y “le echen más ganas”. ¿Qué no?

Con lo que se confirma que a ese grado es que Froylán ha continuado haciendo la tarea en ese renglón, como es en el de apoyar a los más necesitados y a los que nunca les ha tocado nada, como una y otra vez lo ha reiterdo el Ejecutivo Estatal, y que es por lo que se ampliara a más no poder ese sistema bacario, en aras de cotrarrestar la deserción escolar, por haber padres que no tienen ni para los útiles escolares. ¡Glúp!

Motivo por el cual es que se da por descontado, que lo que es en la también llamada Calle 12 de la Costa de Hermosillo, ahorita todavía deben de andar haciendo planes de qué comparar con ese dinero para lo que es la actividad escolar, y que no les falte lo más elemental, y que es lo que les aseguran con esa beca que les asignan “por cabeza”, que en algo, o en un mucho les ayuda, cuando se carece de todo. ¡Ni más ni menos!

Y si a eso se le agrega el que por estas fechas el de ese Instituto también anda a todo lo que da con el proceso de selección para la distribución de becas de las escuelas particulares, “pos” sí que se deduce que es de los funcionarios estatales a los que simplemente no les tocó salir de “vagaciones” verano en el actual periodo del que goza la burocracia, por ser una instancia en la que se acumula la talacha previo al reinicio de las clases.

Ronda la viruela del mono…Y todavía Sonora no supera la quinta ola de Covid-19, cuando en Sinaloa el fin de semana ya detectaron el primer caso de la viruela del mono, en un hombre que viajó hace dos semanas a la Ciudad de México y Guadalajara, pero a quien reportan estable y en aislamiento domiciliario con estricta vigilancia médica, por lo que así está ya de cerquita esa virulenciasímica. ¡De ese tamaño!

Más menos así está esa virulenta detección que ventilara el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, lo que es esa Entidad sinaloense se suma a los otros Estados que ya han confirmado el tener al menos una persona infectada con esa enfermedad, y es que en la actualidad en México se tiene un registro de 35 localizados en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Colima y Veracruz.

Es por eso que González Galindo le hiciera un llamado a la población para que acuda a la unidad médica más cercana en caso de presentar síntomas, o estar en contacto con un sospechoso, por ser una realidad que ese mal ya les llegó; de ahí que quien también debería “de poner sus barbas a remojar”, es su homólogo sonorense, José Luis Alomía Zegarra, por no verse que se estén abocando “al cien” en materia de prevención.

Pues el que ya esté tras lomita, o en la frontera Sur sonorense, eso obliga a que se refuercen los protocolos preventivos, por encima de que tarde que temprano tienen que llegar, pero la idea sería el que se retrase lo más posible, para que llegado el momento no cunda, aun y cuando no ha mostrado ser muy contagiosa, con lo que está el demá decir que todavía no se sale de una pandemia, cuando se podría estar entrando a otra. ¡Ouch!

Eso por como los contagios de coronavirus han continúado al alza, como lo exhibe el último saldo semanal, en el que se rebasaron los mil 800 casos, para mantener un promedio diario de casi 260 infectados, pero sin que sea tan letal como en las pasadas cuatro olas por la vacunación, al no pasarse de la decena de muertes, pero aun así ahora ese cuadro epidémico se estará complicando con la viruela del chango balango. ¡Mínimo!

