Saca bandera blanca Alcalde…Y el que terminó por sacar “bandera blanca”, es el alcalde de Caborca, Abraham David Mier Nogales, al recomendarle a quienes estén metidos con el “Narco”, o involucrados con las bandas delincuenciales, que mejor se vayan de la ciudad para recuperar la paz, y es que derivado de que andan en esos “malos pasos”, es por lo que han terminado de “calentar la plaza”. ¡Zaz!

Eso al reconocer que la disputa por el territorio entre los grupos del crimen organizado para la venta y distribución de drogas, es lo que ha provocado el repunte de la violencia que enfrentan actualmente, lo que se ha visto reflejado con un aumento en el narcomenudeo y trasiego de ese enervante, al punto de propiciar que esa ola violenta ya esté rebasando a todos los niveles, hasta llegar al desafío de las mismas “autoridades”.

Y para quien dude de lo anterior para seña está el que ahora el pasado miércoles rafaguearan la base de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en esa localidad, luego de que agentes ministeriales y de la Policía Municipal balearon un vehículo, por lo que así estuvo la respuesta de hombres armados, quienes en varios autos rodearon y dispararon contra esa sede policial, por lo que a ese grado está la impunidad.

Es por lo que el también apodado “Cubano” Mier, ya casi les está implorando a los ciudadanos, al expresar: “Yo les pido a los papás que sepan que sus hijos están enredados, pues que los manden fuera, yo les he dicho que todo el que tenga algo qué ver que se vaya de Caborca, que se vaya de Caborca porque esto no tiene fin, no tiene fin y ya que se vaya la gente que está enredada porque ahí nos traen con esa zozobra”. ¡Tómala!

Al aceptar y el “apechugar” que ya se ha llegado a un colmo, en el que por como los enfrentamientos y homicidios que se han vuelto una constante en los últimos años en esa zona Norte del Estado, es que la ciudadanía ya ha normalizado ese violento escenario, al verlo como algo normal, y es por lo que por su cuenta ha implementado acciones para autocuidarse, como es el exponiéndose lo menos posible en las calles.

Si se toma en cuenta que a pesar de los reforzamientos de seguridad que se anuncian cada vez que se suscita un nuevo hecho de alto impacto, la crudad realidad es que no han servido de gran cosa para contrarrestar esas acciones criminales de las mafias que se mueven por esos lares, como lo demuestra el que ni las mismas corporaciones policíacas se estén salvando de ser “agarradas de tiro al blanco”. ¡De ese pelo!

Tan es así que para muestra está el más reciente suceso igualmente registrado en Altar y la región de Pitiquito, donde los sicarios de un “pesado” del narcotráfico llegaron al extremo de ponerse al tu por tu con los soldados para que soltaran a un tal Francisco, alías “El Duranguillo”, al que tenían detenido, razón por la cual es que los coparan y realizaran bloqueos carreteros, pero sin conseguir rescatarlo. ¡Palos!

Luego entonces y partiendo de ese antecedente, eso llevar a enteder el porque del posicionamiento que está asumiendo Mier, de sugerirles que se vayan para otro lado a delinquir, en lo que es como “tirarle pedradas al sol”, ante lo que se intuye que así está la desesperación en la que está cayendo el “Presimun” de “Cabronca”, al ver que las fuerzas federales nomás “no están dando con bola”, a la hora de combatir a la “Maña”. ¡Ñácas!

“Paran su carro” transportistas…A la que volvieron a evidenciar por a todas luces no saber manejar la dirección en la que está, es a Lirio del Castillo Salazar, como lo exhibe el que ayer los transportirstas de Cajeme y Hermosillo le escenificaran dos protestas, incluso ante el Palacio de Gobierno, y que es por lo que hasta el “Gober”, Alfonso Durazo, tuviera que salirle al quite, o a dialogar con los manifestantes. ¡Vóitelas!

Más menos así es como Lirio Anahí terminó por comprometer al Mandatario estatal, por como de viva voz tuvo que escuchar los reclamos de los choferes del transporte urbano, taxistas y operadores de carga pesada, por las desatenciones de las que han sido objeto, así como un sin fin de irregularidades, y que es por lo que se vieran en la necesidad de salir a las calles para exigir que atiendan sus demandas y les resuelva sus trámites.

No obstante que donde el plantón “se puso más cañón” es en Obregón, porque los inconformes bloquearon la calle 5 de Febrero, donde está la sede de la delegación de esa instancia transporteril, al parar más de una treintena de unidades de transporte y automóviles, para a los cuatro vientos gritar que están viviendo las de Caín, a raíz de que no han sido atendidos, y por ende no han recibido ninguna respuesta a sus exigencias.

Mientras que en esta Capital el que se sublevó es el subsecretario del Transporte de la CTM, Alejandro Rocha Gámez, para entre otras cosas exponer públicamente la falta de actualización en las tarifas del transporte de carga desde hace más de 2 años, así como la no renovación de permisos a concesionarios, a la par de que denunciaran que sospechan que hay entrega a discreción para otras personas. ¡De ese tamaño!

De tal forma que a Durazo Montaño no le quedara de otra más que el atenderlos y oirlos en la banqueta, para más que la encargada de ese changarro por demás criticado, pero prometiéndoles que ahora sí les brindarán el trato que requieren, al remitirlos con del Castillo, a través de la coordinación del Instituto de Movilidad y Transporte, por lo que así estuvo esa “quemada” y evidenciada de pronóstico reservado. ¡Glúp!

“Dora la píldora” Registro Civil…Quien está dando visos de ser “de bulbos”, y además de vivir en otro mundo, es la directora del Registro Civil del Estado, Marian Martínez Rodríguez, al por fin actuar en torno a las deficiencia que han tenido que enfrentar los ciudadanos que requieren de los servicios de esa dependencia, y que es por lo que se dice que han ido de mal en “píor”. ¡Esa es la impresión!

Pues hasta ahora le está dando por hacer algo por los sufridos usuarios de esa institución, al anunciar que durante el actual verano utilizarán el Anfiteatro del Centro de Gobierno para los trámites de correcciones gratuitas de actas, a fin de que no realicen largas filas en el exterior de las oficinas, y con ello no tengan que soportar las altas temperaturas de más de 44 grados centígrados, que es lo que había estado pasando. ¡Ups!

Aunque lo que es Martínez Rodríguez trató de disfrazarla con el cuento de que esa estrategia forma parte de los avances del programa de modernización que hace poco anunciara el gobierno estatal, mismo que dicen que constará de tres etapas, y dizque es por lo que empezaron con lo que llamara Atención Exprés de Aclaraciones de Acta, y con el que según ella no tardan más de cinco minutos en una tramitología. ¡Ajá!

Cuando lo cierto es que se trata de un tiempo que no han logrado ni en los pocos cajeros expendedores con los que cuentan, y que funcionan a duras penas, si se parte de que los solicitantes mínimo tienen que “chutarse” más de media hora haciendo fila ante esos aparatos, y si bien les va, para poder accesar a una de esas actitas, y es que las fallas en ese sistema son muy recurrentes, pero ni así les da por poner a alguien a operarlos.

Porque lo que es esa modernizada de la que tanto hablan, sí que todavía “le cuelga”, como es el dotar a las oficialías de un equipo de cómputo más avanzado, no como el obsoleto con el que hoy en día operan, además de dignificarlas por las malas condiciones en que se encuentra, como parte de un proyecto para en el 2023 hacer la transición de los procesos presenciales a los virtuales, o en línea. ¿Será?

Sigue equipando “Presimun”…Ahora sí que quién $abe el de a como le ha estado haciendo, pero el que le ha seguido cumpliendo a los hermosillenses, es el presidente municipal, Antonio Astiazarán, al continuar equipando a las diferentes aréas operativas como la de Servicios Públicos Municipales y de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), para que presten una mejor atención.

Ya que en esta ocasión lo que es Astiazarán Gutiérrez les entregó cuatro unidades minivolteo, una grúa para poda de altura y una trituradora, en lo que se invirtieron casi $7 millones de pesos, y con lo que podrán contar con mejor equipo vehicular para atender sus tareas, y que es por lo que dijera que para reparar “Hornosillo” primero debe empezarse por la casa, a partir de hacer realidad equipadas como esas. ¿Qué no?

Más menos así está la visión y política del “Toño” Astiazarán, al resaaltar que: “Lo que buscamos con este nuevo equipamiento, no solamente es quitarle “lo mechudo” a Hermosillo, sino que ustedes cuenten con mejores herramientas para todos sentirnos orgullosos del trabajo que hacen a diario, porque no es fácil con los casi 50 grados salir a chambear para tener una ciudad más limpia”. ¿Cómo ven?

Con ese fin es que adquiereran esos vehículos de minivolteo, dos de los cuales se asignaron a la Cidue, que tuvieron un costo de un millón 25 mil 298.71 pesos; mientras que por la grúa telescópica tipo orquesta desembolsaron un millón 777 mil 754.91 pesos; en tanto que la trituradora para ramas la cotizaron en un millón 82 mil pesos, para sumarse a la nueva flota vehicular que ya antes habían adquirido. ¡Órale!

A esos niveles le ha continuado abonando Astiazarán, en aras de tener una operatividad más eficiente que redunde en mejores servicios para Juan Pueblo, y que es por lo que ha estado haciendo la diferencia entre el resto de los alcaldes de la Entidad, y no sólo por el ritmo de talacha que le ha impuesto a su gestión, sino además por la forma en que he hecho rendir los escasos dineros para que le alcance para eso. ¡Qué tal!

