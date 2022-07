Mal síntoma robo en hospital

¡¡Levanta ámpula un arresto!!

Dicta Juez sentencia ejemplar

Ventanean a la del Transporte

Mal síntoma robo en hospital…Lo que vaya que es un mal síntoma, es lo sucedido en el Hospital General del Estado (HGE), donde interceptaron a un practicante de unos 30 años de edad en los momentos en que intentaba sustraer, o robar fentanilo, la droga de moda; aunado a que coincidentemente se presentó una intoxicación con ese mismo estupefaciente en una doctora del Hospital Infantil (HIES). ¡De ese pelo!

Aunque de entrada y sobre la marcha lo que es el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, ya descartó que pudiera haber una relación entre ambos casos, que sí que están de pronóstico reservado, pero aclarando que ya presentaron las respectivas denuncias ante las instancias correspendientes, con la finalidad de que se proceda en consecuencia y se desliden responsabilidades, pero sin dar mayores detalles. ¡Pácatelas!

Al margen de que Alomía Zegarra precisara, de que en lo referente al HGE es una investigación que ya está a cargo del Ministerio Público, mismo que ya acudió a ese nosocomio para hacer las indagatorias del ley, en aras de actuar contra quien pretendió hurtar esa potente droguita, después de que el director reportara el hecho, cuando el presunto ladrón fuera sorprendido por un guardia de seguridad. ¿Cómo ven?

Mientras que en torno a la médica del HIES que presuntamente encontraran “ondeada” y con dificultad para respirar y que fuera trasladada al HGE para ser atendida a que: “Las causas de lo que pudieron haber producido ese paro cardiorrespiratorio se están investigando, por lo que tampoco se puede decir que se haya debido al tema de la sustancia -fentanilo- o algo similar porque se están investigando las causas”. ¡Zaz!

Sin embargo y cualquiera que sea el caso, son dos faltas del personal hospitalario en las que tendrán que ahondar, con la finalidad de determinar qué tanto más podría haber al respecto, por intuirse que no era la primera robadera de esa naturaleza que cometían, con la diferencia de que ahora sí se dieron cuenta, así como la probable drogadición que hay hacia el interior y la facilidad de acceso que tienen a esas drogas. ¡Ñácas!

De ahí que por encima de que José Luis dijera que: “Nosotros vamos a estar muy atentos a lo que sean las conclusiones y cuales sean las actuaciones posteriores en relación a la investigación”, ciertamente que bien haría en empezarse a “curar en salud”, como sería lanzando una alerta y creando un sistema de regulación en los hospitales estatales, para tener un mejor esquema de inspección del medicamento controlado. ¡Mínimo!

Por haber quedado más que demostrado que son toda una realidad esa clase de sustracciones de alucinógenos, que generalmente son usados en los tratamiento para el dolor, entre los que también están la morfina y demás, por suponerse que no es algo nuevo, sino que tal vez que está pasando desde hace rato, hasta que lo descubrieron, y por partida doble, lo que hizo que fuera más sonado. ¡De ese tamaño!

Pero a la clásica y como siempre sucede, de inicio ocultaron los nombres de los involucrados, con el pretexto de no afectar el debidido proceso judicial que ya se les sigue y que habrá que ver en qué termina, y si finalmente llegado el momento dan a conocer sus identidades, como lo hacen con cualquier simple mortal, pero “pos” lo que es aquí a todas no quieren dañar la imagen de la Secretaría de Salud. ¿Será?

¡¡Levanta ámpula un arresto!!…Ahora sí que sin hacer mucho ruido, pero dan cuenta que la tarde del pasado martes elementos de diferentes corporaciones detuvieron en Estación Pesqueira a un sujeto identificado como Benito “N”, alias “El Comandante”, quien era requerido por un Juez del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México por delitos contra la salud y asociación delictuosa. ¡Tómala!

En lo que es una detención de altos vuelos con la que se confirman las versiones que desde hace rato han circulado, de que por esa zona y las aledañas a Hermosillo, como es la de San Pedro EL Saucito y puntos circunvecinos, según esto se mueven algunos “pesados” del “Narco”, como lo denota que el ahora arrestado hubiera andado por esos lares, hasta que le “echaran el guante” con esos fines de extradición. ¡Vóitelas!

Si se parte de que no por cualquiera montan una operativo como el que implementaran para detener al mentado “Comandante”, y en el que participaron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) adscritos a la Policía Federal Ministerial, pertenecientes a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, con el apoyo de la Secretaría de Marina y la Mesa Estatal de Seguridad.

O séase que así “se la tenía guardada” el delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez, tocante a esa sorpresiva arrestada que no fuera cualquier cosa, razón por la cual es que dicho individuo de inmediato fuera trasladado a las instalaciones de esa institución federal en esta Capital, con la finalidad de cumplir con la tramitología de rigor, y ser llevado al Centro del País para que responda por las acusaciones que le imputan.

Por lo que así ha estado últimamente de “caliente” la cosa en esta Ciudad del Sol, y no por el calorón que está haciendo, y es que el viernes pasado también mataron al presunto líder de un grupo delincuencial que operaba en Guaymas, un tal José, de 43 años de edad, al que persiguieron y acribillaron cuando acababa de salir de una audiencia inicial en los juzgados federales por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita.

Dicta Juez sentencia ejemplar…Quienes continúan poniendo el buen ejemplo a la hora de aplicarle todo el peso de la ley a los delicuentes, son los jueces del Supremo Tribunal de Justcia del Estado (STJE), del que es presidente, Rafael Acuña Griego, y para evidencia está el que ahora les dictaran 400 años de cárcel a cuatro secuestradores, con penas individuales de 100 años y una multa global de más de $8 millones. ¡Órale!

Lo anterior luego de que el Juez con sede en Obregón tomara en cuenta las agravantes extras con las que Luis Alberto “N.”, Jesús Daniel “N.”, Humberto “N.” y Julio César “N.” Perpetraran dos secuestros, como es que al momento de esos plagios eran integrantes de una institución de seguridad pública, además de cometerlos en grupo, y utilizando violencia física, o moral, y es por eso de la severidad de esa sentencia fuera de lo normal.

Al comprobarse que el cuarteto de criminales que fungían como policías, el 3 de diciembre del 2014 privaron de la libertad a una mujer, a la que vigilaron por días hasta que la sorprendieron al arribar a una vivienda en el barrio Mezquite, para luego exigir $5 millones de pesos por su liberación, para lo cual usaron un arma de fuego que le pusieron en la cabeza y la subieron a un auto, manteniéndola cautiva en la colonia Libertad.

En tanto que el 16 de ese mismo mes y año, igual raptaron a un médico al que abordaron cerca de un hospital público, pero en ese caso lo obligaron a subirse a su propio automóvil, para violentarlo y llevárselo a un domicilio, y posteriormente pedir $3 millones para dejarlo libre, pero después de que se interpusieran las denuncias, lo que es la Unidad Especializadas en Combate al Secuestro logró localizarlos y detenerlos.

Casi por nada es que el juzgador en cuestión que está bajo la jurisdicción del también magistrado Acuña Griego, no lo pensara dos veces para hacer que los aludidos plagiarios pasen el resto de sus días tras las rejas, y no sólo por lo que hicieran, sino también por el peligro que representan para la sociedad, por lo que de esa forma es que con esa nueva sentenciada están sentando otro precedente en ese sentido justiciero. ¡Qué tal!

Ventanean a la del Transporte…El que nuevamente “les volvió hacer la parada” a las autoridades transporteriles del Estado, que son encabezadas por Lirio del Castillo Salazar, es el líder de la organización Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa, al ahora exhibirlas por no estar cumpliendo su palabra de colocar botones de pánico en los camiones urbanos, a pesar del acoso sexual que hay contra las mujeres.

Al López Villa señalar con dedo de fuego, que aun y cuando se comprometieron a poner en práctica esa medida de emergencia en los ruleteros, es hora de que no lo han hecho, pasando por alto que las usuarias continúan siendo víctimas de los depravados acosadores, sobre todo a las “horas pico”, y no es albur, sino cuando hay más pasaje, de ahí que no les está quedando de otra más que pedirle ayuda a los choferes.

Tan es así que para prueba está el más reciente caso de ese tipo que tuviera lugar en una de esas unidades, porque ante la acosada de la que fuera objeto una fémina, es que recurriera al operador para que la protegiera y procediera a auxiliarla, quien en el acto paró el camión y se dirigió al maniaco para luego luego bajarlo, y es que ante la carencia de ese botón, están teniendo que denunciar de esa manera. ¡Ni más ni menos!

En lo que es una indolencia y nula sensibilidad de parte de del Castillo Salazar que está de no creerse, si se analiza que para empezar y acabar pronto pertenece a ese sexo ex débil, y que es por lo que se supondría que desde cuando que ya debería de haber resuelto esa necesidad que hay, con la intención de salvaguardar a ese sector femenil, pero lo único cierto es que no ha sido así, y eso explica el porque de esa queja de Alfonso.

En esos términos está esa enésima ventaneada que le están dando a la por algo tan llevada y traída de Lirio Anahi, y no precisamente por estar haciendo las cosas bien, sino todo lo contrario, al una vez más quedar demostrado que no está cumpliendo con lo más mínimo, con todo y lo prometido, y es por lo que en parte ha ido de mal en “pìor” ese servicio, y no es para menos, por simplemente “no estar dando el ancho”. ¡Palos!

