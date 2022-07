Accionan contra el dengue

Accionan contra el dengue…Y de acuerdo a lo anunciado por el director de Salud Municipal, Luis Becerra Hurtado, quien sí que “se está curando en salud” es el alcalde Antonio Astiazarán, por la dominguera campaña preventiva que ayer iniciaran para contrarrestar el dengue y la rickettsia con una jornada de limpieza en la colonia 4 de Marzo, ubicada al Norte de Hermosillo, por estar identificada como de las más riesgosas.

Ante lo que está de más el señalar que Becerra Hurtado nomás no tuvo descanso, ni lo tendrá durante los próximos fines de semana que están por venir, por ser una cruzada de prevención que de aquí pa´l real estarán llevando a cabo en conjunto con diversas dependencias estatales y municipales, y que es por lo que adelantara que las venideras acciones proyectan realizarlas en los barrios del Noporponiente de la ciudad. ¡De ese pelo!

Porque en base a lo ventilado por el doctor Becerra, que manejan que se las sabe de todas todas en ese terreno de prevenir, la intención, o parte del plan es reducir las condiciones propicias para la proliferación del mosquito Aedes aegypti y las garrapatas, esto como parte de un frente común contra enfermedades transmisibles como el dengue, zika, chikungunya y la fiebre manchada, o rickettsiosis. ¡Mínimo!

Y ciertamente que no es para menos el que estén previniendo antes que tener que lamentar, si se toma en cuenta que nomás para empezar y acabar pronto, lo que Sonora actualmente ocupa el primer lugar en rickettsia, con 74 casos, porque ya en segundo aparece Chihuahua con 39, Baja California 24, Coahuila 9, Nuevo León con la misma cantidad, y por último Baja California Sur con 2. ¡Así de grave!

Mientras que en lo que corresponde del mal del dengue tampoco “se hacen malos quesos”, por la Entidad estar entre los primeros diez Estados con más enfermos por esa causa, al estar en la novena posición con un total de 57, con todo y que no se comparan con los 487 de la Ciudad de México, que es la que puntea, seguida de Tabasco con 289, y Chiapas con 205, aunque la vecina Sinaloa ya registraba 140, lo que “ya marca”.

Es por lo que el funcionario municipal resaltara que: “Es una instrucción del presidente municipal Antonio Astiazarán atacar con toda la inteligencia epidemiológica y fuerza del Municipio para controlar los vectores causantes de enfermedades, diagnosticar, referir y hacer los cercos epidemiológicos”, y que es por lo que ya comenzaron a hacer recorridos casa por casa en la zona mencionada, para alertar a los habitantes del área.

Pues la estrategia consiste en sensibilizar a quienes habitan en los hogares y operan los negocios de esos sectores, sobre el objetivo del operativo que están haciendo, y mediante el cual también colocarán ovitrampas, a fin de detectar presencia de los vectores objetivo y en su caso, intervenir directamente en los domicilios, a la par de que la Secretaría de Salud fumigará para eliminar la mayor cantidad posible de mosquitos adultos.

Más menos así le están declarando la guerra a los moscos y las garrapatas en los perros, que son los transmisores de esos padecimientos que pueden llegar a ser mortales, sobre todo la segunda, que incluso es más letal que el mismo Covid-19, y que precisamente por haberse centrado la atención en esa pandemia, es que no se había hecho algo en forma y a fondo, como ahora lo está haciendo el municipio hermosillense.

Ya que tan sólo en el primer día de descacharre se retiraron más de 10 toneladas de basura, segúnn el reporte que hiciera el titular de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich Escalante. ¡Así el dato!

Reprueaban al del Conalep…Si por la víspera se saca el día, quien está visto que no ha estado haciendo ni la tarea más mínima, es el director del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep), el por algo cuestionado de Luis Carlos Santos, y para prueba está el que le tuvieran que hacer un plantón para exigirle que entreguen el programa de trabajo que desempeñará la planta docente en el próximo semestre.

A ese grado es que los del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Sintaceptes), encabezado por Ramona Risk, el pasado viernes se vieron en la necesidad de manifestarse frente a las oficinas administrativas del Conalep, ubicadas en calle Matamoros y bulevar Luis Encinas, para exigir esa asignación, ya que el plazo para ello se venció el pasado 6 de julio.

Y es que a decir de Risk Fontes, ese incumplimento del reprobado de Luis Carlos y sus para nada eficientes operadores, de entrada afectará a los estudiantes en sus clases, si se parte de que los maestros ya salieron de vacaciones, por lo que no tendrán tiempo de planear su carga académica, en lo que es una deficiencia y negligencia que está de no creerse, por ser algo así como un error de Primaria. ¡Pácatelas!

Razón por la cual es que la líder sindical “le pusiera los puntos sobre las íes” a Santos, por el evidente “santo despapaye” que se trae, al señalar con dedo de fuego que: “Es un derecho que tenemos los docentes de saber y conocer nuestra carga para poder preparar nuestras planeaciones y nuestras estrategias de atención a los alumnos”, en lo que es un planteamiento y posicionamiento que está más claro que ni el agua. ¡Ñácas!

De ahí que se concluya que el directivo educativo en mención simplemente no aprendió la lección, después de que luego de su nombramiento pidieran su remoción por una incapacidad que ahora se está evidenciando, al los inconformes advertirle que si en los próximos días no reciben esa información, volverán a protestar para exigir conocer las materias que impartirán, cuántos grupos y el número de escolapios que atenderán. ¡Ups!

¡Vuelva arder La Sauceda!…El que sigue estando que arde, a pesar de los pesares, es el parque de La Sauceda, localizado en las inmediaciones de la presa Abelardo L. Rodríguez, luego de el viernes en la noche fuera blanco de ¡oootro incendio! con fuego directo provocado por peersonas desconocidas, por lo que en esta ocasión dejaron reducida a cenizas el área del “Aquafantástico”. ¡De ese vuelo!

En lo que es un nuevo siniestro incendiario con el que volvió a ponerse de manifiesto que le hace falta más vigilancia a lo que quedan de esas abandonadas instalaciones que hace más de una década fueran recreativas, porque aun y cuando hoy en día hay un guardia, o más bien “veladuerme”, a raíz de las tres quemazones que también ya habían ocasionado anteriormente, con eso se está demostrando que no ha servido de nada. ¡Glúp!

Eso luego de que el mismo vigilante confesara que para cuando detectó la presencia de tres jóvenes que entraron a ese complejo, donde sólo hay vestigios de lo que antes fuera, alcanzó a escuchar unos sonidos que lo guiaron hasta al lugar de los toboganes, pero para ese momento ya habían aflorado las llamas y es por lo que procedió a reportar al hecho al número de emergencias del 911 para que acudieran los Bomberos.

No obstante para cuando arribaron los tragahumos las llamaradas ya habían agarrado vuelo, de ahí que les llevara alrededor de una hora el apagarlas, para impedir que se extendiera a otras zonas, ya que como los escalones de la plataforma principal eran de madera, es por lo que ardieron rápidamente, aunado a que el resto de los juegos estaban fabricados a base de plástico y fibra de vidrio, que son materiales muy flamables.

De tal forma que a como han continuado esas incendiadas, de aquí a que inicien el rescate de ese “pulmón” de esta Ciudad del Sol ya no va a quedar nada, en cuanto a esa estructura con la que contaba, y que sí que les ha dado un trabajo extra a los del Departamento de Bomberos hermosillenses, que es presidido por Juan Francisco Matty Ortega, por las varias veces que han tenido que ir a sofocar esas siniestradas. ¡Palos!

En veremos la salud mental…Ahora sí que hasta no ver no creer, como dijera Santo Tomás, en torno a los que aclarara el secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra, de que los hospitales psiquiátricos en la Entidad no desaparecerán, sino que operarán bajo el nuevo modelo de salud mental que regirá a nivel nacional, el cual contempla la atención primaria, pero conservando el servicio de internamiento de pacientes.

Lo anterior en contraste con anunciado el pasado 24 de mayo el mandamás o menos de esa área federal, el fantasmal de Jorge Alcocer, tocante a que cerrarían algunos nosocomios psiquiátricos por estar abandonados o descuidados, mismos que reconvertirían en unidades de atención general, pero dándole prioridad a esa especialidad, de ahí que los asegunes no se hicieran esperar, y es por eso de la confusión que hay. ¡Qué tal!

Aunque derivado de lo precisado por Alomía Zegarra, ese esquema que “se sacaran de la manga, y que fuera aprobado por el Consejo Nacional de Salud Mental, consistirá en que en los centros de salud se cuente con especialistas para la atención y diagnóstico temprano de padecimientos mentales, y es por lo que en el ámbito local están a la espera de los lineamientos con los que operará para ponerlo en práctica. ¿Cómo ven?

Aun así y por los antecedentes que hay, de que el Gobierno de la 4T todo ha estado desapareciendo en materia de asistencia social, como las guarderías y demás, es que ya todo se puede esperar, como es el que dentro de poco ya no haya donde atender a los enfermos mentales, por encima de que han ido al alza, principalmente por el problema de las adicciones, y es por eso de ese es el dilema existente. ¡Y no es para menos!

Pero para Alomía eso significa que será una modalidad para empezar a atender desde el primer nivel de atención y es por eso el reforzamiento que ahora habrá en los centros de salud urbanos-rurales. ¡Ajá!

