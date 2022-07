¡Termina robo en fatalidad!

Advierten a “autos chuecos”

Premiarán limpia de baldíos

Valoran potencial de Capital

¡Termina robo en fatalidad!…Y vaya que en esta Capital sigue ocurriendo cada hecho de alto impacto que no deja de soprender al más pintado, y para prueba están los tres que acaban de registrarse, entre ellos el robo de un camión repartidor de comestibles por tres individuos; así como el despojo de $27 mil pesos que sufriera una mujer de la tercera edad con el truco “de la llanta ponchada”, después de salir de un banco.

Aunque el suceso que más impresionara es el que se suscitara la madrugada de ayer, cuando tres ladrones que hurtaron un auto murieron tras una persecución que inició en el ejido El Zacatón, en la zona de San Pedro El Saucito, hasta la entrada Norte de la ciudad, luego de ser detectados al circular a exceso de velocidad sobre la rúa a Ures, para desviarse hacia la carretera federal 15 México-Nogales, en las cercanías de la caseta de cobro.

Eso luego de que a las 00:15 horas del miércoles se alertara a las corporaciones, de que al conductor de un auto Chevrolet Beat, blanco, modelo 2021, lo habían dejado “a pie”, después de que dos hombres y una mujer lo interceptaran y se lo quitaran, y es por lo que se activara el código rojo hasta ubicarlos, empezando a ser perseguido en su intento de escape, pero terminando en ese fatal desenlace. ¡De ese pelo!

Y es que en el último tramo de ese “corre que te alcanzo”, los ahora atracadores fallecidos siguieron su marcha “como alma que lleva el diablo” sobre la vialidad que conduce a la mina Nyco, hasta enfilar sobre el bulevar José Alberto Healy Noriega, pero durante ese recorrido el carro tuvo un descontrol al caer a un vado, chocando con un puente de concreto localizado frente a una unidad deportiva. ¡Así la tragedia!

De esa manera es que terminó esa alocada y fatídica carrera, específicamente sobre la acera Oriente de los bulevares Healy y Carlos Maldonado, y es que el primero de ellos sí que está en muy mal estado, al presentar muchas ondulaciones, a todas luces por los defectos en su construcción, y es por eso de lo riesgoso que es, al no estar apto para circular “aplastándole a la chancla”, como en esta ocasión se demostrara. ¡Vóitelas!

Por lo que ese trágico final es que el tuvieran los robacarros en custión, después de que quedaran estampados con la parte frontal del vehículo en el que huían, el cual como era de suponerse quedó destrozado, por lo que percieron de forma instantánea, porque para cuando llegaron los socorristas de la Cruz Roja ya no contaban con signos vitales, por lo que ahora sí que se estrellaron en toda la extensión de la palabra. ¡Pácatelas!

No en balde es que abundaran los que dijeran que de los males el menos “píor”, si se toma en cuenta que con es perseguida sí que pusieron en peligro la integridad de personas inocentes que ni la deben ni la temen, porque bien pudieron haberse llevado a un cristiano “de corbata”, aunque por la hora en que tuvo lugar ese acontecimiento, son muy pocos los ciudadanos que ya andan en actividad, y todo por delinquir de esa forma.

Aunado a que es un suceso en el que hay que reconocer el poder de reacción que tuvo la dirección de Seguridad Pública Municipal, por como de rayo se abocaron a atender el reporte de ese atraco vehicular hasta localizar a los supuestos rateros, con todo y que el saldo fuera el menos esperado y deseado, por aquello de que una muerte siempre será lamentable, y más que en este caso que fueron tres. ¿Cómo la ven?

Advierten a “autos chuecos”…Sí que por todos los medios están invitando a regularizar los “autos chuecos”, como lo exhibe el que primero hubieran aparecido retenes de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce) para por las buenas convocar a los propietarios a “enderezarlos”; y lo que es ayer el secretario de Gobierno del Estado, Álvaro Bracamonte Sierra, hizo propio. ¡Tómala!

No obstante y que lo de Bracamonte Sierra ya fuera una advertencia, al manejar que los vehículos de procedencia extranjera que no se regularicen en tiempo y forma serán detenidos por la autoridad competente, como es el mismo Cevce, una vez que se venza el plazo establecido en el decreto emitido por el “Prejidente”, Manuel López Obrador, que es en septiembre, en caso de no haber una ampliación. ¡Glúp!

Pues a decir del funcionario, “Se van a detener los que no se regularicen, ese es el acuerdo de la Mesa de Seguridad donde se informan los avances del proceso de regularización. Aquel auto que no llene los requerimientos establecidos en el decreto de regularización pues se van a detener”, con todo y que es algo que siempre se ha dicho, pero nunca se ha hecho de manera masiva, de ahí que sea un problema que persista.

Por lo que así ha estado la presión para fomentar esa legalización aprobara el Gobierno Federal en los Estados fronterizos, como se pusiera de manifiesto con ese filtro de “orientación” que instalaran los verificadores del Cevce en el bulevar Vildósola y Bachilleres, con el apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, para que la ciudadanía que no lo haga “sepa a lo que le va tirar”. ¡Qué tal!

Con todo y que hasta la fecha Sonora era la Entidad con más carros legalizados, porque hasta el último reporte ya estaban en vías de alcanzar los 40 mil, en base a las cifras amparadas por directora del Centro de Atención a Llamadas de Emergencia del C5i y el coodinador de los módulos del Registro Público Vehicular (Repuve), Diana Acosta Encinas y Aldo Durazo Bejarano, respectivamente. ¡Así el avance!

Derivado de que actualmente atienden en promedio alrededor de 600 automotores “chocolates” al día, pero con el incremento de carriles se estima que esa cifra se incremente a mil diarios en Agua Prieta, Nogales, San Luis Río Colorado y Guaymas, que es donde se está llevando a cabo esa mexicanización. ¡A ese grado!

Premiarán limpia de baldíos…Quienes tendrán un incentivo extra, son los propietarios de los lotes baldíos de Hermosillo que los mantengan limpios, ya que como premio recibirán la quita de todos los recargos ligados al Impuesto Predial, como parte de una estrategia del Ayuntamiento parapromover la mejora de la imagen urbana, así como el reducir el riesgo de incendios y los basureros clandestinos. ¡De de ese vuelo!

Así está esa buena nueva anunciada por la directora de Ingresos de la Tesorería Municipal, Yazmina Anaya, con la que se beneficiará a las personas físicas y moralesdueñas de un terreno de esos, en lo que será unapromoción que estará vigente hasta el 31 de julio, ingresando a la plataforma cumplidos.hermosillo.gob.mx, donde el solicitante acreditará con fotografías que mantiene chaineado el predio. ¡Ni más ni menos!

En lo que es una modalidad que habrá de verificar la dirección de Servicios Públicos Municipales, por lo que una vez que el contribuyente cumpla con esa validación podrá descargar su pase a caja con el que podrá acudir al Centro de Atención de Tesorería de la calle Veracruz para realizar su pago de lunes a viernes, en horario de oficina, aunque también tendrá la opción de hacerlo a través de la página www.hermosillo.gob.mx.

Porque aunque no parezca, pero hay gente que aparte de tener esas propiedades invadidas de maleza, todavía “de pilón” no pagan lo que es el Predial, por lo que se han dado casos en los que han tenido que embargarlos, así que con esa incentivada que les estarán dando durante el presente mes, ya no tendrán pretexto para estar estar limpios en todos los aspectos, que al final es lo que se busca. ¡Mínimamente!

Si se analiza que junto con pegado se pondrían al corriente en lo referente a ese adeudo, en caso de aprovechar ese beneficio por estar limpiencitos en ese tipo de inmuebles, y así evitar el que haya fauna nociva y condiciones de inseguridad en todos los sentidos, al no sólo representar un foco de posibles siniestros, sino el que además les sriven de guarida a los maldros, y es por eso del acierto de Anaya Camargo. ¡Así el dato!

Valoran potencial de Capital…El que está más que claro que sigue cosechando lo que está sembrando, es el presidente municipal Antonio Astiazarán, y para prueba está el reconocimiento que les acaba de otorgar Financial Times, tras el estudio elaborado por FdiIntelligence, al colocar a Hermosillo como la quinta ciudad de tamaño mediano del continente americano con mayor potencial económico. ¡A ese nivel!

Razón por la cual es que Astiazarán Gutiérrez resaltara, que después de esa nueva distinción de la que está siendo objeto la Ciudad del Sol a nivel internacional, luego de las que ya ha recibido en el ámbito nacional, es que expresara que: “Vamos por más”,como dando a entender que“le echarán más ganas” al trabajo para seguir alcanzado logros a ese grado, como el de esa organización extranjera. ¡De ese tamaño!

Al reseñarse que los datos de esa evaluación se recopilaron mediante herramientas en líneas especializadas en puntos de referencia FDi y Fdi Markets, para luego la ubicación compararse de acuerdo con 5 categorías principales, como son Potencial Económico, Amistad Comercial, Capital Humano y Estilo de Vida, Rentabilidad y Conectividad, que es en lo que se basó esa calificación postiva. ¡Así el progreso!

Y para que se den una idea de la relevancia de esa reconocida, se vale apuntar que en las primeras posiciones de esa categoría sólo se encuentran tres ciudades de México, entre ellas Apodaca, Nuevo León, en la tercera; está “Capirucha” en la quinta; y Celaya, Guanajuato, en la octava, por lo que ahora sí que no hubo quinto malo para el municipio hermosillense, por ese posiciinamiento al que se hiciera acreedor. ¿Qué no?

Ante lo que está de más el destacar que a eso le ha estado abonando la chamba desplegada por “El Toño” Astiazarán, por encima de que todavía hay mucho por hacer, pero ciertamente que todo mundo se pregunta que si de dónde está sacando “lana” para realizar todo lo que ha hecho en menos de un año, y más cuando acaba de salirse de una pandemia como es la del Covid-19, de la que América no ha estado exenta. ¡Palos!

