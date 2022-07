Irónica baja de accidentes

Que ampliarán rúa a Kino

Ya reconocen la quinta ola

¡¡Muere el niño del balazo!!

Irónica baja de accidentes…Y contra todo lo esperado, pero de acuerdo al último saldo reportado por el Departamento de Tránsito de Hermosillo, resulta y el resalta que disminuyeron en un 40% los accidentes viales, en la semana comprendida del 27 de junio al 3 de julio, al registrarse un total de 31, 20 menos que en los siete días previos, en que fueron 51, pero irónicamente 5 personas perdieron la vida. ¡De ese pelo!

Pues en ese periodo quedó incluido el trágico choque de frente ocurrido la madrugada del pasado domingo en la carretera a Bahía de Kino, en el que muriera una quinteta de jóvenes, de los cuales tres eran menores de edad y tresestudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No 264, algunos de los cuales estaban por graduarse, pero quedaron prensados en un sedán Versa que se impactó contra un pick up.

Es por eso que el encargado del Dispositivo de Tránsito para una Movilidad Segura e Incluyente, Ramón Manuel Arvizu Quintero, lamentara esa tragedia que a todo mundo consternara, eso a pesar de la reducción que hubo en esa clase de percances automovilísiticos que llegan a ser fatídicos cuando se suscitan a altas velocidades, como en esta ocasión fuera el caso y los ocupantes de dicho auto no vivieran para contarlo.

Aun y cuando Arvizu Quintero manejara que lo que es el filtro de revisión en la salida de Bahía de Kino se mantienen de forma permanente durante los fines de semana, en aras de que los conductores en estado inconveniente, o bien “chupirules”, transiten por esa peligrosa rúa, pero pues generalmente son cafres que incurren en esos borrachazos en altas horas de la noche cuando ya no están esos puestos de vigilancia.

Aunado a que Ramón Manuel señalara que en ese lapso también se llevaron a cabo 26 recorridos del llamado Operativo Carrusel sobre la Carretera 100 Estatal, para contrarrestar esos hechos trágicos como el suscitado el “dormingo” anterior, y en el que dan cuenta que nuevamente combinaron el alcohol con el volante, por los envases de cerveza que filtran que encontraron en el lugar de ese comentado mortal encontronazo. ¡Zaz!

Así que partiendo de ese reporte ventilado, queda en claro que dicha cinta asfáltica que conecta con ese destino de playa que frecuentan los hermosillenses no está tan abandonada como se supondría, por esa presencia que manejan que hay los fines, o desde el viernes en adelante, para en lo posible hacer que no circulen a más de 80 kilómetros por hora, que es lo recomendado para ese riesgoso tramo. ¡Palos!

Sin embargo y por más acciones de prevención que haya, mientras que los automovilistas continúen incurriendo en esas imprudencias, en lugar de crear conciencia de que son los primeros que deberían de tomar sus providencias, y no otra cosa, son hechos de alto impacto que continuarán presentandose, si se parte de que tampoco puede tenerse a un policía en cada kilómetro, como tampoco durante las 24 horas, lo que es obvio.

De ahí que ante lo sucedido el último “Fin”, lo mejor sería el que se miraran en ese funesto espejo y optaran por experimentar en cabeza ajena, en vez de seguirse exponiendo a convertirse en las próximas víctimas, y es que cuando se cae en esos excesos, eso es lo más probable que pase, y para prueba están esos adolescentes del Poblado Miguel Alemán, por los que esa comunidad estará de luto durante una semana. ¡Pácatelas!

Eso después de que sepultaran a Juan Carlos Rodríguez Valerio, Francisco Javier Real Hernández, Carlos Orlando Muñoz Parra, Claridad Yoseline Feliz Ibarra y Arleth Ceja Jiménez. ¡Así el lamento!

Que ampliarán rúa a Kino…Vaya que la que ya tuvo eco, es la propuesta que impulsara al inicio de su trienio el alcalde, Antonio Astiazarán, como era la de gestionar la ampliación a cuatro carriles de la carreterade Hermosillo-Bahía de Kino, con el propósito de hacerla más segura para los usuarios y así reducir en lo posible tragedias como la del fin de semana, en la que fallecieron5adolescentes en un percance vial.

Según se deduce de la buena nueva que ayer destapara el de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) del Gobierno del Estado, Heriberto Aguilar Castillo, de que para el próximo año se prevé llevar a cabo esa proyección que retomará Astiazarán Gutiérrez, después de que hasta ahora sólo ha quedado en puras promesas, a pesar de ser una demanda que tiene años planteándose. ¡De ese vuelo!

Aunque en esta ocasión y partiendo de lo adelantado por Aguilar, casi juró y perjuró que se trata de un proyecto ejecutivo al que ya le están dando forma, o que está en proceso para asegurar el recurso económico en el presupuesto del próximo año, con la intención de concretar la tan ansiada modernización de esa vía, tanto para promover que sea más segura, como para detonar el desarrollo turístico de esa zona playera.

Y para quien dude de lo anterior es que el funcionario estatal detallara que: “Es una ampliación a cuatro carriles, pero además estamos pensando que tenga sistema de ciclovías, áreas de ejercicio, o sea darle una expresión turística y urbana, no simplemente una vialidad, o un camino, o una carretera que comunica de A a B, sino que tenga condiciones de que sea atractiva para la comunicación de un polo turístico importante”.

A lo que se le suma el que aclarara, que para que los automovilistas no tengan que pagar una cuota portransitar, lo que es de entrada estarían descartando concesionarla, eso partiendo de que consideran que ya está obsoleta, al carecer de condiciones para gran cantidad de tráfico, y sobre todo a alta velocidad, y que es lo que en parte ha provocado los reiterados fatales accidentes, sin dejar de lado a los imprudentes que abundan.

Ciertamente que de concretarse esa esperada obra carreteril, lo que es “El Toño” Astiazarán y el gobernador Alfonso Durazo Montaño, estarían pasando a la historia como los que lograron hacer la diferencia en ese sentido, como es la de acrecentar su seguridad para que sea menos riesgosa. ¡Ese es el plan!

Ya reconocen la quinta ola…Para que vean la relevancia de que ayer ampliaran un día más la vacunación contra el Covid-19 entre los menores de 5 a 11 años de edad en esta Capital, ahí está lo revelado por el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, de que Sonora actualmente atraviesa por una quinta ola de contagios, la cual podría llegar a su máximo más alto en las próximas dos semanas. ¡Vóitelas!

Y una sintomatología inequívoca de ello es que Alomía Zegarra señalara que: “Todavía no hemos tenido un pico, pero eso obviamente depende, como en todas las olas anteriores, del comportamiento comunitario”, porque a su juicio “en la medida en que las personas sigan interactuando y haya una población susceptible que exprese signos y síntomas, la cantidad de casos se incrementa. ¡A ese punto la advertencia!

Porque de acuerdo a los registros que se tienen hasta el momento, en cuanto al repunte de esa pandemia, tal nueva curva de incidencia al alza inició hace aproximadamente cinco semanas, y aunque ha aumentado el número de casos, las afectaciones entre la gente se han mantenido en rangos leves por las vacunadas, lo que es medible por el número de muertes y hospitalizaciones que no se han disparado. ¡Así el dato!

Con todo y eso hoy en día ya hay un promedio de 200 infectados diarios por ese virus, como lo demuestra la más reciente estadística del 26 de junio al 2 de julio, en la que hubo mil 468 envirulados, con tres defunciones, lo que representó un incremento del 19% con respecto al la fase anterior, por lo que así ha continuado esa tendencia alcista, pero nada que ver con las cuatro pasadas. ¡Esa es la diferencia!

Si se toma en cuenta que son registros que se han mantenido muy por debajo de las anteriores oleadas, sumado a que los contagiados que por estos días están siendo hospitalizados, o que hanmuerto, tienen el mal antecedente de que no han sido vacunados, aunado a que tienen perfiles vulnerables por padecer enfermedades crónico degenerativas, y es por eso del reiterado exhorto para que se vacunen los que faltan.

¡¡Muere el niño del balazo!!…Quien finalmente murióel lunes anterior, es el menor que se disparó accidentalmente con una pistola en la cabeza, en lo que es un trágico suceso que tuvo lugar la mediodía del sábado 24 de junio en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas de Obregón, luego de que Jesús Rafael, de 10 años de edad, no superara los estragos de esa herida, tras once días de una agonía hospitalaria. ¡Órale!

En lo que es un hecho que asombró y terminó en lo peor, pero sin que hasta el momento se haya informado sobre el avance de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que encabeza Claudia Indira Contreras, tocante al porque había un arma de fuego en la casa del infante, la cual al manipularla cuando estaba solo en una recámara de la planta alta se le escapó una bala. ¿Cómo ven?

Toda vezque, en base a lo narrado por la madre del pequeño fallecido, de repente escuchó una detonación y al subir se percató de la lesión que sufrió su hijo en el cráneo, por lo que en un vehículo particular procedieron a trasladarlo al área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que a recibiera atención médica, pero a la postre ni así lograron salvarle la vida, y es por eso de la condena que hay. ¡Ups!

Por loque, si querían “echarle tierrita volada” a ese acontecimiento, ahora con el lamentable deceso de Jesús Rafael tendrán que aclarar el porque tuvo acceso a una “matona” que hasta el momento no han dicho a quién pertenecía, no obstante, y que de entrada es un delito cuando no se tienen permiso de portación, porque lo que es hasta ahora no habían vuelto a decir ni media palabra al respecto. ¡Esa es la verdad!

Y con más razón cuando ese “accidente” sucedió en una de las ciudades más violentas de México y del mundo, lo que hace más que obligado el que se esclarezca quién, o quiénes son los que propiciaron esa muerte, por imprudentemente dejar al alcance de la víctima “una fusca”, y que es algo a lo que le han estado dando largas, por no haberse “soltado prenda” tocante a eso, lo que resulta increíble, pero cierto. ¿Qué no?

