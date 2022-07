Aguantan cañonazo soldados

Faltaron vacunas para niños

¡Por fin volverán a la Unison!

“Se echa de cabeza” la del ISC

Aguantan cañonazo soldados…Ahora sí que de acuerdo a lo aflorado, a los que hay que abonarles una buena es a los soldados, a raíz de lo destapado ayer por el “Prejidente”, Manuel López Obrador, de que en el enfrentamiento del sábado entre“mañosos” y militares en Altar, “aguantaron un cañonazo” de $10 millones que les ofrecieron para que soltaran al cabecilla detenido, un tal Francisco “N”, alias “El Duranguillo”.¡Ups!

No obstante y en base a lo ventilado por López Obrador, lo que es: “El encargado del operativo, con mucho aplomo, pide apoyo, porque les estaban ofreciendo que si soltaban al jefe de la banda no les iba pasar nada a ellos, le estaban ofreciendo al grupo de militares $10 millones de pesos y llegaron los refuerzos y sí hubo enfrentamiento, perdió la vida un oficial del Ejército, pero se detuvo a los delincuentes”. ¿Cómo ven?

Más menos así están los alcances de los mafiosos que se mueven por esos lugares, que también incluyen Pitiquito y Caborca, y que en esta ocasión fueron sicarios de la célula criminal de “Gente Nueva”, que es el brazo armado del Cártel de Sinaloa en Sonora, ya quepor un momento no sólo sitiaron y superaron en número a los sardos, al llegar en camionetas al rescate de los arrestados, sino a toda esa comunidad. ¡Glúp!!

Toda vez que a punta de bala intentaron liberar a su líder, después de que “no la pegaran” con la millonada que ofrecieran por él, y es por lo que se suscitara una tracatera que causó terror entre la población,porque además bloquearon con trailers las carreteras de los municipios antes mencionados, pero ni así se salieron con la suya, de ahí que optaran por la retirada, sin rescatar a los cuatro detenidos. ¡De ese tamaño!

Lo que viene a explicar el porque hasta patrullas de la Policía Estatal de “Seguridad” Pública (PESP) han secuestrado anteriormente, y es que los han dejado crecer hasta llegarse a creer amos y señores de esos territorios, como lo exhibe el que incluso con la milicia ya se estén poniendo al tu por tu, y ya no se diga con los de la Guardia Nacional (GN), que hasta ahora sólo ha estado en calidad de florero, aunque se escuche feo.

Así estuvieron esas detenciones, con las que manejan que le dieron un “duro golpe” a los principales generadores de violencia por esos terrenos, además de un pistolero abatido, y decomiso de autos y armas de alto poder, con la que esta vez no pudieron salirse con la suya como en otras ocasiones. ¡Órale!

Faltaron vacunas para niños…El que no está hablando con la verdad, es el director regional de Bienestar en la Capital, Melitón Sánchez, al no revelar la verdadera causa por la que hoy estarán ampliando un día más la jornada de vacunación contra Covid-19 para niños mayores de 5 años de edad, y que es porque el pasado viernes se les acabaron las vacunas, porque al parecer no les llegaron las dosis completas. ¡Ñácas!

Porque lo que es Sánchez Durazo hasta ahora está aceptando que muchos menores se quedaron sin ser inmunizados, a pesar de que acudieron a los diferentes puestos para aplicarse el biológico de la marca Pfizer, pero a cuyo papás les dieron pa´tras al acabarse antes del horario, cuando se suponía que habían proyectado la cantidad suficiente, a partir del cálculo de infantes que hay, por lo que simplemente les falló la planeción.

Ante lo que se deduce que es por eso que estarán extendindo esas vacunadas éste martes, para lo cual contemplan la aplicación de más menos diez mil, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, y en los módulos ubicados el Hospital Infantil del Estado; el centro médico Caaps, en la colonia Olivares; el Conalep Las Quintas; la Secundaria 24 en el Centro de la ciudad, el IMSS 68 y la primaria, Pascual Pérez. ¡Así el dato!

Ya que como el mismo Melitón “apechugara”, la cuestión es que en la semana anterior los rebasó la buena respuesta que hubo de los chiquillos y chiquillas, como decía el ex “PresiChente” Fox, ya que junto a los rezagados, a los que también se protegió con la AstraZeneca, entre ambos grupos se contabilizaron unos 55 mil vacunados, pero aun así les alcanzaron, y es por eso que volverán hacerlo. ¡De ese vuelo!

De tal manera que ahora sí que estarán echando el resto, para brindarle esa protección a los pequeños, que es el sector que faltaba de ser vacunado, ante de llevar esa campaña al resto del Estado, como lo tienen agendado, y que es por lo que se da por descontado que volverán a formarse largas “colas”, y hasta en la intemperie, por la mayoría de las filas llegar al exterior, con todo y el riesgo extra que implica el calorón.

¡Por fin volverán a la Unison!…Aunque se habían tardado, pero donde finalmente volverán a las clases presenciales, es en la Universidad de Sonora (Unison), eso desde el próximo semestre 2022-2 que iniciará el 8 de agosto, según lo anunciado mediante una comunicado de la rectora, María Rita Plancarte, porque ni para eso se dignó a dar la cara, como lo ameritaba esa noticia. ¡Ni más ni menos!

Con todo y que Plancarte Martínez escogió un mal momento para ventilar esa buena nueva, si se toma en cuenta que hoy en día hay un repunte de casos de coronavirus, el cual ya lo están catalogando como la quinta ola de esa pandemia, tan es así que actualmente el Estado está entre las diez Entidades en las que se han detectado más contagios, por lo que así ha ido al alza ese mal que ya es menos mortal. ¡Qué tal!

Es por lo que estuviera muy fuera de lugar, o de tiempo, la versión manejada por María Rita, para argumentar lo de la tardía vuelta a la vida en los seis campus universitarios de la Unison, y que es dizque porque las jornadas de vacunación y la aplicación de los protocolos sanitarios para prevenir infectados, es lo que ha hecho posible el mitigar la proliferación de ese virus que fuera descubierto en China. ¡Pácatelas!

Cuando lo cierto es que desde hace rato que ya están dadas las condiciones de sanidad como para que hubieran retornado a las aulas en carne hueso, en lugar de mantenerse virtualmente y a distancia por alrededor de dos años, y que es algo que no le favoreció mucho a la preparación del estudiantado, sobre todo a los que egresaron en ese lapso, por no aprenderse igual cuando la cátedra no es en vivo y a todo color, o de viva voz.

Razón por la que Plancarte no se salvó de que le dijeran que ¡vale más tarde que nunca!, por encima de que todavía falta esperar el cómo estará el escenario sanitario de aquí a que se llegue la fecha en que vuelvan de “vagaciones”, porque capaz y para ese tiempo la cosa está de nuevo grave, si se analiza que en lo que es Estados Unidos están volviendo a cancelar vuelos aéreos, ante la contagiadera que ha sufrido la tripulación.

Y para no ir muy lejos a nivel local trascendió a través de las redes sociales que lo que es el Arzobispo de la Arquidiócesis de Hermosillo, Ruy Rendón, junto a 30 sacerdotes, estaban contagiados de esa enfermedad; además de otro presunto brote en el interior del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado. ¡Ouch!

“Se echa de cabeza” la del ISC…Vaya que a la que sí que le queda aquello de que, ¡lo que le sobra reparte!, es a la directora del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Guadalupe Aldaco Encinas, al salir con que son pocas las obras de arte que se afectaron por la falta de cuidado durante los dos años en que permaneció cerrado el Museo de Arte de Sonora (Musas) por lo de la epidemia de Covid. ¿Será?

Eso al dar a conocer que de las 150 con que cuentan, presuntamente son sólocinco las que presentan leves grietas en la pintura a causa del calor, según ella porque en ese tiempo no se encendieron los aires acondicionados del lugar, aunque es una precisión que se vio obligada a hacer, como consecuencia de los cuestionamientos que ha recibido por las supuestas afectaciones que les han causado las lluvias. ¡A ese grado!

Lo anterior luego de que los familiares de algunos autores denunciaran que lo que es Guadalupe Beatriz y sus operadores no habían resguardado adecuadamente algunas de las pinturas que les habían donado y que es por lo que en su momento revirara que eso no era cierto, y que incluso hasta les iban a tomar video para comprobarlo, pero lo sospechoso es que no les permitieran acudir para corroborarlo personalmente. ¿Qué no?

De tal forma del porque de los asegunes que hay, derivado de lo en parte ha reconocido la titular del ISC, referente a que hasta ya tienen contemplado el que expertos procederán a restaurar los óleos dañados para que estén listos para exponerlos junto con el resto que tienen programados para octubre, cuando inicie actividades el Musas, después de terminarse los trabajos de mantenimiento del edificio que se llevan a cabo. ¡Dicen!

En lo que es una postura de Aldaco con la que se confirma el clásico dicho de que ¡cuando el río suena, es que algo más que agua lleva!, por hasta ahora y en parte estar aceptado que el menaje de esos artículos con los que cuentan ha sufrido estragos, pero en lo que toca a ella “lavándose las manos”, pues total que ya no están los que se fueron como para que se defiendan, en lo que es una política de seguir culpando al pasado. ¡Mínimo!

