Hubo un fin de semana rojo

Realiza bloqueos el “Narco”

¡Media Instituto de Crédito!

Abundan papás desobligados

Hubo un fin de semana rojo…Con todo y que ante la imprudencia no hay defensa, pero ciertamente que algo deberá hacerse preventivamente para evitarse fines de semana rojos como el que acaba de registrarse y que estuvo de no creerse, al arrojar un saldo de ¡¡8 muertos!! Y un detenido por dos choques de frente ocurridos en la carretera de Bahía de Kino y en la de Hermosillo-Ures. ¡De ese pelo!

Porque como suele suceder en ese tipo de casos, en ambos fatídicos percances automovilísticos estuvo presente el exceso de velocidad, así como la fatal combinación del consumo de alcohol con el volante, al punto de que en el encontronazo suscitado el sábado en la noche al Oriente de la Capital, en el que murieron dos adultos y un bebé de tres meses, uno de los conductores quedó con un bote de cerveza en la mano. ¡Ups!

Mientras que en lo que es la colisión que tuviera lugar la madrugada de ayer domingo, en el kilómetro 78 de la rúa de Kino, se vieron involucrados un pick up Chevrolet, de modelo reciente, color rojo; así como un Versa Nissan plateado, en cuyo último vehículo quedaron cinco personas sin vida, entre 20 y 30 años de edad, mientras que el tripulante del picacpón resultó ileso, a pesar de lo destrozado de las unidades. ¡Ouch!

A ese extremo de mortales estuvieron ambos impactos frontales, aflorando que en el sedán y la camioneta participantes en el accidente en la zona rural urense, a la altura del sector conocido como “La Colmena”, se encontraron evidencias de “cheve”, y es por lo que, al esposo de la mujer fallecida y su pequeño, procedieron a arrestarlo, a fin de deslindar responsabilidades y para las respectivas diligencias de ley. ¿Cómo ven?

Pero por lo que se ve y no se pregunta, no necesitan investigarle mucho para caer en cuenta que dichas muertes son producto de la irresponsabilidad e inconsciencia de quienes no manejan en sus cinco sentidos, sino más bien embrutecidos por “empinar el codo” y es por eso que continúan presentándose esas consecuencias que a todo mundo consternan, por la forma en que fallecen por esa causa. ¡Pácatelas!

Es por eso que a partir de lo que pasó y de que ya está a la vuelta de la esquina el próximo periodo vacacional de verano, que las autoridades policiales, y en específico las del Departamento de Tránsito, del que es titular Ramón Manuel Arvizu Quintero, deberían de implementar un operativo especial de vigilancia en esas vías asfálticas carreteriles, por ser una época en la que aumenta la circulación vehicular. ¿Qué no?

Aunque a como ya están las cosas de riesgosas, por el tanto tráfico que hay, es que una estrategia de prevención que deberían instaurar todo el año, o cuando menos los fines de semana, que es cuando la gente sale a pasearse por esas regiones, como es a la playera y campirana, es la ya muy conocida “Operación Carrusel”; así como retenes a la salida y llegada, y hasta uno a la mitad, en aras de inhibir los excesos.

Por estar más que comprobado que por más exhortos y llamados que les hagan a los automovilistas, pero ni así han dejado de pilotear “tomados”, sin importarles el poner en peligro a sus propias familias, como una vez más se pusiera de manifiesto, ante lo que no queda más opción que aplicar una política de ¡cero tolerancia!, vía el hacer una presencia policiaca en esas carreteras, para prevenir el que sigan tiñéndose de rojo. ¡Tómala!

De tanto impacto fueron esas estrelladas vehiculares, que hasta el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez manifestó su pesar, al publicar un mensaje virtual en el que señalaba: “Lamento profundamente los accidentes sucedidos la madrugada de hoy, en las carreteras Hermosillo-Bahía de Kino y Hermosillo-Ures. A pesar de la atención de las Policía y Bomberos lamentablemente fallecieron 8 personas”. ¡Así la sensibilidad!

Realiza bloqueos el “Narco”…Para que vean a que grado ya se han arraigado los grupos del crimen organizado en el Estado, para prueba está el enfrentamiento que acaban de tener los militares y criminales en Altar, en un intento de rescate de un presunto capo que había sido arrestado junto a otros tres de sus secuaces, lo que dejó dos personas sin vida, entre ellos un soldado y un sicario. ¡Palos!

Y es que los mafiosos en respuesta llegaron al extremo de realizar narco bloqueos carreteros con camiones de carga, al igual como lo hacen en el Sur del País, además de que aparecieron personas armadas apostadas en las calles de esa localidad, sumado a que se escucharon ráfagas de arma de fuego por todas partes, y es por eso que se viera a los ciudadanos corriendo y ocultándose para no ser alcanzadas por las balas.

Más menos así fue el ambiente de violencia que se apreció en ese municipio, que más bien parecía escenario de guerra, como se difundiera a través de las redes sociales, principalmente en Facebook y en Twitter, producto de ese operativo que hiciera la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero sin que soltaran prenda respecto al nombre del “pez gordo” del narcotráfico que detuvieron en esa plaza. ¡Así trascendió!

Si se parte de que lo que es la Secretaría de Seguridad Pública estatal, de la que es encargada María Dolores del Río Sánchez, sólo se limitaron a enviar un escueto boletín “informativo”, pero sin dar mayores detalles tocante a esa medición de fuerzas y sucesos violentos, que igual generaron una movilización en las también inseguras municipalidades de Caborca, Pitiquito y Santa Ana, que son las que conforman esa zona. ¡Ñácas!

Ya que a como la pongan, pero con esa tracatera entre buenos y malos, en la que además aseguraron autos y armas de alto poder, pero sin especificar cantidades, se confirma el que las mafias ya sentaron sus reales por esos lares, como lo exhibe el que hasta se resistan a ser detenidos, al estilo del “Culiacanazo”, como cuando en Culiacán, Sinaloa, soltaron a un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, estando ya bajo arresto. ¡Glúp!

Razón por la cual ameritaba que dieran color con relación a los detenidos, como para que hubieran utilizado hasta helicópteros y avionetas, así como artillería pesada como pocas veces, con todo y que ya ayer en Twitter el gobernador Alfonso Durazo destapó que uno de los arrestados es Francisco “T”, alias el “Duranguillo”, con lo que dizque “se da un duro golpe a los principales generadores de violencia en la región”. ¿Será?

¡Media Instituto de Crédito!…Quien sí que ha seguido apostándole al arreglar las cosas por las buenas, antes de tener que llegar a los extremos, es el director del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora (Ibcees), Froylán Gámez Gamboa, y para muestra está el que acaba de firmar un convenio con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego. ¡De ese vuelo!

Pues en base a lo ventilado por Gámez Gamboa, la intención de ese acuerdo de colaboración con Acuña Griego, es el de beneficiar a cerca de 20 mil acreditados que suspendieron los pagos de sus créditos por algún motivo, a fin de que realicen pactos ante el Centro de Justicia Alternativa del STJE, para de esa manera no tener que llegar a la promoción de procesos judiciales en su contra, con lo que terminarían pagando más.

No en balde es que Froylán señalara que: “Con este convenio se brindará la oportunidad a los deudores en mora, para que a través de la mediación o conciliación puedan cumplir con el pago total de su crédito con un esquema flexible. Trabajamos por un instituto más humano, sensible y social en beneficio de todos los sonorenses”, de ahí que por oportunidades no estará quedando para que pasen a liquidar. ¡Qué tal!

Ya que aparte de evitar demandas mercantiles por parte del Ibcees, además obtendrán otros apoyos extras como el retiro del Buró de Crédito y el descuento en lo que son los intereses, eso como parte del programa que en su momento lanzara el “Gober”, Alfonso Durazo Montaño, que es el denominado “Oportunidad… es Arrancar de Cero”, consciente de la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19. ¡Órale!

De esa forma se las están poniendo más fácil hablando en términos legales, a quienes por hangas o por mangas están retrasados en sus trácalas con ese instituto, según lo expresado por Gámez Gamboa y Acuña Griego, de que son unos convencidos de que la puesta en práctica de la mediación como política social, es una gestión alternativa positiva y efectiva para la resolución de los conflictos que se generan en una sociedad.

Abundan papás desobligados…Y lo que ha seguido siendo una cruda realidad, que la epidemia de coronavirus ha venido a agravar, es que Sonora continúe ocupando el primer lugar nacional en incumplimiento de pensión alimenticia de menores, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que significa que abundan los padres desobligados con sus hijos. ¡Vóitelas!

O séase que así está esa falta, respecto a lo que están obligados los papás, en lo que es un contribución que resulta fundamental para la manutención de sus vástagos, a fin de contribuir en su desarrollo, con todo y que cada vez se ha vuelto más común el que cuando hay una separación de la pareja, sus descendientes son los que tienen padecer las consecuencias, al someterlos a esas carencia durante su crecimiento. ¡Cuando menos!

Toda vez que con ese rechazo violentan los derechos humanos de los niños y adolescentes establecidos en la ley, por lo que quien se hace neceario que mínimo oriente tocante a eso, para que abogue por ese sector que es abandonado a su suerte, es el de la Procuraduría de la Defensa del Menor, Jorge Yeomans Rosas, por ser una de las violaciones más sentidas y sensibles, al haber pequeños de por medio. ¡Así el dato!

Derivado de que aun y cuando se sabe que puede demandarse por se motivo ante el Centro de Justicia para las Mujeres, sin pasar por alto que también hay casos de progenitores varones que están a cargo de sus pequeños, y es la madre la que no provee, la verdad que en el ínter en que se logra ese cumplimiento por la fuerza legal, tiene lugar una violencia en toda sus manifestaciones, sobre todo contra las féminas. ¡A ese punto de grave!

Así que ante ese nada honroso dato que aflorara, quien si que debería chamberle en ese sentido, así sea con una campaña preventiva, es Yeomans Rosas, a fin de procurar que haya menos “machos” incumplidos. ¡Ajá!

Correo electrónico: [email protected]