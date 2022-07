¿Esconde algo funcionaria?

Falta hospital pa´quemados

Pedirán más subsidio a CFE

Posible desbandada en “RIP”

¿Esconde algo funcionaria?…Como lo que se ve no se pregunta, a querer y no, pero a la que sí que le queda aquello de que ¡la que nada debe, nada debe de temer!, es a la de por si tan llevada y traía directora del Trasporte estatal, Lirio del Castillo Salazar, por las trabas que ahora aflorara que les están poniendo a los de la asociación Vigilantes de Transporte, presidida por Alfonso López. ¡De ese pelo!

Y para prueba está la última ventaneada que les acaba “de pegar” López Villa, al ventilar que por medio del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes) los quieren obligar a pagar más de $5 mil pesos por una solicitud de transparencia, al manejarles que cada cada hoja impresa tiene un costo de $8 pesos, y como son 676 páginas, es que mínimamente sería un importe total de $5 mil 408 “del águila”. ¡Zaz!

Porque así está ese onero$o pretexto con el que les están saliendo a dichos vigilantes los subalternos de Lirio Anahí, por los del Imtes, que antes era el Femot, estarles poniendo esa condición para dificultarles la entrega de unos datos que les solicitaran desde meses, en lo referente al fideicomiso de recaudo del transporte en Hermosillo, a partir de que han visto algunas irregularidades que quieren comprobar. ¡Tómala!

Ya que aunque no les quedó “díotra” más que aceptar que es una información que es pública, pero aún así les negaron el entregársela de manera digital, como se los propusieron, a fin de evitar esa cobranza, sin embargo el argumento que les excusaron para no proporcionárselas de esa forma, es que según esto se están respaldando en la Ley de Hacienda, lo que más bien “huele” a que son puros peros para esconder algo.

Casi por nada es que Alfonso señalara con dedo de fuego y no es para menos, que: “Nosotros creemos que algo hay en el fideicomiso y por eso ponen trabas para dar la información pública, nosotros queremos comprobar algunas teorías pero no se puede al negarse el acceso”, en lo que aquí y en China sí que resulta una ironía, cuando en contraparte “se les llena al boca” al hablar de fomentar la transparencia. ¿Qué no?

Más menos así está ese nuevo tache contra la tildada de soberbia y prepotente de del Castillo Salazar, por esa cerrazón que está exhibiendo, como lo prueba el que hasta la fecha los de dicha organización ya le han hecho tres peticiones en ese sentido, una por todo el año 2021; otra de enero a marzo del 2022; y la última por el mes de enero del presente, y es que en todas “se han topado con pared”, lo que está de no creerse. ¡Ups!

No obstante lo que son López Villa y compañía ya les mandaron a decir que: No es algo que estemos dispuestos a pagar, porque se trata de información pública y se solicitó de forma digital”, por lo que de entrada así está esa ventaneada, en lo que esperan que finalmente terminen por darles una respuesta positiva, por ser algo que a todas luces no le abona a la buena marcha de ese servicio que vaya que “está para llorar”.

En lo que es una postura de bloqueo que sí que está de no entenderse, cuando se supone que es un nuevo tiempo que debería de ser de puertas y cartas abiertas, en aras de rendir cuentas claras, pero lo que es en la práctica Lirio está haciendo todo lo contrario, y para evidencia está esa enésima denuncia que les “enderezaran”, y con justa razón, por pretender cobrarles hasta por informarles, lo que no se vale. ¡Palos!

Falta hospital pa´quemados…Quien sí que acaba de “poner el dedo en la llaga”, en torno a una deficiencia hospitalaria que sigue sin atenderse, es el delegado y vicepresidente nacional de la Cruz Roja, Carlos Freaner, como es el referente a que se requiere de un hospital especializado para atender a personas quemadas que son víctimas de explosiones, incendios y demás siniestros. ¡De ese vuelo!

Y es que como consecuencia de la carencia de un nosocomio de ese tipo, todavía a la fecha a los pacientes graves por esa causa tiene que trasladárseles a otros Estados del País, o a los Estados Unidos, como es a los hospitales Shinner´s de California, por en Sonora aún a estar alturas no existir las condiciones para brindarles una atención especial, como es la que se necesita en esas urgencias. ¡Increíble, pero cierto!

Así está ese requerimiento que se ha vuelto a poner de manifiesto, eso a raíz de las tragedías expelosivas e incendiarias que se han registrado en las últimas semanas, y que han dejado un saldo de tres muertos y casi una decena de lesionados, por esos sucesos que puden presentarse en cualquier momento, pero cuyo riesgo de que sucedan se incrementa en la época del ardiente calor. ¡Ni más ni menos!

Aun y cuando Freaner Figueroa aclarara que los paramédicos de esa benemérita institución están capacitados para el traslado de quienes sufren quemaduras por esos hechos de alto impacto, pero la cuestión es que no a cualquier parte pueden llevarlos para que sean atendidos, por hasta hoy no haber un centro médico que se expecialice en esas clase de casos para aliviarlos, ya que lo único que se hace es estabilizarlos. ¡Glúp!

Con todo y que son unas quemantes desgracias que han ido a la alza, pero para las que sigue sin estar preparado el sector Salud estatal, del que es titular José Luis Alomía Zegarra, por lo que sí que es un campo de oportunidad para el actual sexenio que apenas va inciando, como para que dejaran un saludable legado en ese ámbito, y sea algo así como un antes y una después en ese terreno que actualmente está descuidado.

Si se toma en cuenta que de esa forma sigue estando en extremo peligro la integridad de los que sufren quemaduras por esas y otras circunstancias, ya que al no haber las instalaciones adecuadas para que sean curados oportunamente, eso pueda llegar a representar la diferencia entre la vida y la muerte, porque el tiempo en que todavía tardan en llevarlos a otro lado puede convertirse en prácticamente letal. ¡Qué tal!

Pedirán más subsidio a CFE… Aun y cuando es algo que se ve como ¡tirarle piedras a sol!, pero ahora sí que no hay “píor” lucha que la que no se hace, por como el de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Igancio Peinado Luna, está formalizando la petición para que se amplíe de 6 a 8 meses el subsidio de la CFE para el próximo verano del 2023, ante la llegada tempranera de los calorones. ¡A ese grado!

Pues lo que es la tarifa especial vigente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es del 1 de mayo al 31 de octubre, periodo que consideran que es insuficiente, ya que desde el mes de abril empiezan a sentirse las altas temperaturas, y que es por lo que pretenden que la extiendan del 1 de abril al 30 de noviembre, a fin de lo que los 370 mil usuarios de la Ciudad del Sol puedan seguir prendiendo las “refrís”. ¡Esa es la idea!

Es por lo que Peinado dijera: “Por eso estamos convocando a todos los socios de la Unión, a la comunidad en general para que sumen a esta lucha y nos hagan llegar a la Unión de Usuarios copias del reverso y frente de su recibo de “luz” del bimestre de abril y mayo, para ir acreditando, fundamentando, para que la lucha sea más sólida y tener amplias posibilidades de ganar, y que se amplíe el subsidio de abril a noviembre”.

Para ese efecto “El Nacho” Peinado Luna puso a disposición de los ciudadanos el WhatsApp 6621 502080, así como los correos [email protected] y [email protected], o bien directamente en las oficinas de la asociación, localizadas en calle Juárez y Chihuahua, en el sector Centro, en horario de 08:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, y sábados y domingos de 09:00 a 13:00 horas. ¡Así el llamado!

A ese punto están dándole forma a un movimiento parecido al que décadas atrás promovieran las conocidas como damas de blanco, para lograr el sistema tarifario 1F actual, pero ahora sería para ampliarlo, y para lo cual estarían realizando una marcha mitin antes de que concluya el calor, con miras a llevar los recibos reunidos ante el Gobernador, Alfonso Durazo, y que apoye en los cabildeos ante las instancias federales.

Posible desbandada en el PRI…Y el mensaje está más que claro, de que la ex gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, pudiera estar promoviendo una desbandada en el PRI del que fuera expulsada, si se parte de que los que andan coqueteando con el Partido Movimiento Ciudadano, son quienes fueron sus más cercanos ex colaboradores en el ex sexenio que encabezara, antes de irse como Cónsul a Barcelona, España.

Toda vez que para los que le entienden a la grilla, no se explica de otra manera la asistencia de los diputados, Ernesto de Lucas y Natalia Rivera, a lo que fuera la reciente tomada de protesta del nuevo dirigente municipal de MC Hermosillo, un tal Rogelio Cota, cuando el primero hasta hace poco era quien dirigía el priísmo sonorense, pero al final salió renegando contra el cabecilla nacional, Alejandro Cárdenas. ¡Pácatelas!

No en balde el que de Lucas Hopkins y Rivera Grijalva dieran color…naranja, es lo que fuera la nota polaca en el ámbito local, y no es para menos, después de que el mismo Jorge Álvarez Máynez, que es el secretario del CEN de MC, dejara entrever que ya les abrieron las puertas, como también a las otras dos legisladoras tricolores, Ely Sallard, y Karina Zárate, quienes cuando menos de entrada no acudieron al citado acto. ¡Órale!

O séase que así está la moneda en el aire, tocante a la salida o permanencia del “Pato” De Lucas, Natalia, Elia y Karina del ex partidazo, para chapulinear, o brincarse con los de Movimiento Ciudadano, que de eso nomás tienen en el nombre, por ser de los mismos, o la misma gata, o nomás que revolcada, porque de ser así, lo que es el nuevo jerarca del “prillísmo” sonorense, Onésimo Aguilera, se quedaría sin fichas para negociar. ¡Ñácas!

Sin embargo como lo que parece es, todo hace indicar que “por ahí vienen la pichada”, a partir de los antecedentes que hay, como es la desconocida que le dieran a Claudia, y la imposición que hicieran de Aguilera Burrola, al cancelarle el registro para participar en la contienda interna a Zaira Fernández, y que es por lo que Álvarez Máynez adelantara que Sonora se unirá a Nuevo León y Jalisco como sus bastiones.

