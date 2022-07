Se trepan Tigres al liderato de la Liga MX

El conjunto regiomontano consiguió resistir llegando a tener dos hombres menos en el campo y terminó imponiéndose al equipo de Querétaro

Los Tigres de la UANL consiguieron imponerse por 2-1 sobre los Gallos Blancos de Querétaro, a pesar de que los regiomontanos llegaron a tener dos hombres menos en el campo, esta victoria les permite a los pupilos de Miguel Herrera tomar el liderato del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Tigres llegó con el ánimo en alto tras haber vencido por la mínima diferencia al FC Juárez a media semana, pero con la responsabilidad de seguir en el pelotón de tres equipos que se disputan el liderato de la competencia. Del lado de la visita, Querétaro arribó lidiando con un mal inicio de torneo en el fondo de la tabla, sin embargo, a media semana sacaron un punto de oro en casa ante Chivas.

El inicio de partido fue equilibrado con aproximaciones de los Gallos por parte de David Barbona en un par de ocasiones, pero sin generar peligro en el arco de Nahuel Guzmán. Del lado de Tigres, Raymundo Fulgencio intentó generar desde la izquierda, aunque con poca precisión.

El marcador se abrió por el carril izquierdo a los 19 minutos; ‘Ray-Ful’ desbordó el costado izquierdo y envió un centro a primer poste donde Nicolás ‘Diente’ López aprovechó para anticiparse a la zaga queretana, firmando su primer gol del torneo.

La reacción de los de Mauro Gerk no se hizo esperar y en una jugada que elaboró la ofensiva de Gallos, David Barbona recibió una patada a la altura del rostro por parte de Igor Lichnovsky que el árbitro no dudó en señalar como penal y que desde los once pasos, Ariel Nahuelpán aprovechó para facturar el empate a los 25’.

Para la segunda parte, los felinos dominaron y aunque tardaron, encontraron la ventaja con el primer gol de Jordy Caicedo en la Liga MX, que definió de derecha ante la salida de Antonio Rodríguez.

El festejo de Caicedo duró poco, por lo menos para él, y es que tras la revisión del VAR fue expulsado a los 71 por conducta violenta, pero no fue el único, a los 84′ Juan Pablo Vigon también fue expulsado y los felinos se quedaron con nueve hombres, los visitantes no pudieron aprovechar y de hecho David Cabrera también vio la roja para ellos.

Con los tres puntos, Tigres se apodera de la cima con 15 puntos, mientras que Querétaro es último de la clasificación. con dos unidades.