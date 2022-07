Se traza “El Checo” Pérez ambicioso objetivo

Quiero vencer a Max, dice; Si en su camino en busca del campeonato está vencer a su compañero Verstappen, el piloto mexicano lo intentará

Si en su camino en busca del campeonato está vencer a su compañero Max Verstappen, “El Checo” Pérez lo intentará.

Desde su primer año en Red Bull, en 2021, el piloto mexicano siempre dejó en claro que si firmó por la escudería austriaca es porque le puede dar opciones de ser campeón del mundo de la Fórmula 1.

Tras las primeras 10 carreras de la temporada 2022, “El Checo” marcha en la segunda posición de la clasificación de Pilotos, con 147 puntos, por debajo de Verstappen, que lidera con 181 unidades y superando a Charles Leclerc, de Ferrari, con 138.

“Quiero vencer a Max, eso no es ningún secreto, pero también quiero que todo el equipo Red Bull lo haga genial. Si Max gana no es lo mejor para mis esperanzas de campeonato, pero al final del día igual estoy feliz porque es mi equipo.

“La competición solamente está creciendo, así que es importante seguir empujando duro y seguir yendo hacia adelante”, comentó Checo en el Red Bull Ring, horas antes de arrancar las actividades del Gran Premio de Austria.

“Tenemos libertad para correr, queremos hacer lo mejor posible para cada uno de nosotros. Así son las cosas. Obviamente (el equipo) no quiere que choquemos y nosotros tampoco. Creo que tenemos un muy buen nivel de respeto entre nosotros y no imagino que choquemos entre nosotros”.

“El Checo” le recortó 12 puntos a Verstappen gracias al segundo lugar en Gran Bretaña, regresando a la zona de puntos, tras su retiro en Canadá. Hasta antes de Montreal ligó tres podios, triunfó en Mónaco, pero el tapatío dijo que no se ha sentido cómodo con su RB18.

“No he estado tan cómodo con el desarrollo del coche como lo he estado en el comienzo de la temporada, por ponerlo de esa manera. Creo que tengo trabajo que hacer para entender lo que está pasando y ojalá pueda tener un fin de semana más claro aquí en Austria”, señaló Sergio Pérez.

“Se me está alejando en términos de lo cómodo que estaba en el comienzo, pero habiendo dicho eso, solamente tuve dos carreras y el pasado fin de semana me sentí bastante mal, así que creo que este es el primer fin de semana en que voy a poder verlo”.