Se retira Rafael Nadal de Wimbledon debido a una lesión

El tenista español Rafael Nadal no podrá jugar la semifinal de Wimbledon ante Nick Kyrgios por la lesión en la zona abdominal.

“Tengo un desgarro abdominal. Hemos hablado todo el día sobre la decisión que había que tomar, pero no tiene ningún sentido jugar si quiero continuar mi carrera”, explicó.

“Rafa” entrenó por la mañana de Inglaterra aún pensando en disputar el partido, sin embargo, por la noche decidió anunciar su retiro del tercer Grand Slam del año.

Nadal jugó con molestias los Cuartos de Final ante Taylor Fritz, partido que terminó ganando en cinco sets a pesar de las molestias.

“La decisión (de seguir jugando) fue buena porque terminé el partido y además gané. No soy del tipo de personas que miran hacia atrás después de haber tomado una decisión. Aprendes de tus errores, intento no repetirlos, pero no quería abandonar y dejar la pista en pleno partido”, explicó.

“He tenido problemas en los abdominales desde hace una semana, pero conseguía controlarlos. Ayer (miércoles) se hizo muy doloroso. La pequeña lesión que tenía unos días antes se había agrandado”.

Medios españoles revelaron que sufre una rotura de siete milímetros en un músculo abdominal.

Con esto, el australiano Nick Kyrgios, de 27 años, alcanza por primera vez una Final Grand Slam en su carrera.