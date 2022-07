Se manifiesta nuevamente profesora de secundaria

Martha Elba González Pérez solicita audiencia con las autoridades estatales y atiendan la problemática que se registra en la Secundaria General número 2 Cajeme

De nueva cuenta la profesora Martha Elba González Pérez, ex subdirectora de la Secundaria General número 2 Cajeme, se manifestó por fuera de Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con las autoridades estatales y atienda la problemática que se registra en dicho plantel, lo cual asegura violenta sus derechos laborales y sociales.

Señaló que desde el pasado 25 de abril presentó una solicitud de audiencia con el gobernador Alfonso Durazo para darle a conocer la situación que impera en el plantel ubicado en la colonia Ley 57, donde sufrió violencia y persecución por parte de la directora del plantel Alma Delia Sanabria Yuriar, y hasta la fecha no ha tenido ningún tipo de respuesta a su solicitud.

“Yo entiendo que ahorita anda en Washington trayendo inversiones para el Estado, pero él debe darse cuenta que aquí tenemos otro tipo de problemas que tienen que ver con justicia social, justicia laboral porque estamos hablando de violencia de género, falsificación documental, pisoteo a los derechos laborales no solo mío, sino de otros trabajadores”, expuso.

Derivado de esta otra protesta y considerando que está próximo el inicio del periodo vacacional de verano el próximo 15 de julio, González Pérez dijo esperar que, las autoridades educativas tengan la audacia de contactarla y resolver esta problemática antes de que pase a mayores consecuencias.

“Hay que recordar que estoy suspendida desde el pasado 24 de mayo sin sueldo y estoy protestando bajo estas temperaturas incrementen que tenemos en la región, y que ellos serán responsables que cualquier cosa que a mí me pase”, manifestó.

Indicó que trabaja en cuatro recursos de revisión que interpondrá ante el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ISTAI), en función de algunas solicitudes de información que presentó y que las respondieron incompletas, incluso varias de ellas, la directora del plantel las respondió de manera agresiva y violenta.

“Aquí voy a estar manifestándome hasta las 4 de la tarde para darles oportunidad a esos funcionarios a que se presenten y escuchar lo que tienen que decirme, y que disculpas me van a ofrecer y cómo lo harán, porque la realidad es que eso tendrían que hacer, pero hay que ver si tienen el valor, y que ya he podido constatar con el paso de los días, que eso es un rasgo que no tienen”.

“No tienen valor para afrontar ninguna de las consecuencias de los actos que ellos mismos han provocado en colusión”, finalizó.

Entre las demandas de la maestra están, la reincorporación inmediata a su trabajo, la salida inmediata de la directora del plantel, Alma Delia Sanabria Yuriar, y el pago de su sueldo con todas las actualizaciones.