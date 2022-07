Sacude el Zócalo La Maldita Vecindad ante más de 162 mil espectadores

El grupo de la Ciudad de México pidió por la tolerancia, el amor, el respeto y las mujeres en un concierto en el Zócalo con el que repasaron más de 30 años de carrera

Esta vez no fue un sismo, sino la Maldita Vecindad la que hizo retumbar anoche la plancha del Zócalo capitalino con más de 162 mil asistentes, cifra oficial según los organizadores.

Con trajes holgados, característicos del estilo pachuco, y sombrero con pluma, Roco Pachukote (voz), Pato (guitarra) y Aldo (bajo), acompañados por varios músicos invitados, aparecieron pasadas las 20:30 horas ante un público que desde muy temprano buscaba adueñarse de los lugares con mejor visibilidad.

“Después de la pandemia no podemos ser los mismos. Es un momento para invitar a la reflexión”, saludó Roco, para comenzar un repaso por los éxitos de la formación, surgida en los años 80.

“Solín”, “Bailando”, “Ya lo Pasado, Pasado”, su versión a José José, y “Paz y Baile” fueron los primeros temas en sacudir ese sector del Centro Histórico.

“Es tiempo de las mujeres y de la energía femenina”, añadió el vocalista, para presentar sobre el escenario a María Elena Ríos, la saxofonista víctima de una tentativa de feminicidio con ácido, para entonar el tema “Mujer”.

La oaxaqueña regresó a demostrar su virtuosismo en otras canciones, como “Chacahua” y “Pachuco”.

Mezclando ritmos, y con “Rafael” como marco, la banda originaria de la Ciudad de México buscó empatía hacia la comunidad LGBT+.

“Energías como la música y el amor le dan sentido a nuestra vida y nos elevan. Todas las formas de amar, de arcoíris, deben ser aceptadas”, señaló Roco.

Al grito de “¡que viva la vida!” y con la tradicional “La Martiniana”, la agrupación recordó a su ex integrante Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como Sax, quien falleció en 2021 por coronavirus, a los 52 años.

“Queremos hacer un homenaje a todos los que han pasado a otro plano en estos dos últimos años. Aquí, en La Vecindad, tuvimos un duelo, por eso le queremos dedicar esta canción”, recordó su compañero.

Adultos, jóvenes y hasta niños, en su mayoría sin cubrebocas, no repararon en sana distancia para brincar juntos mientras cantaban a todo pulmón temas como “Pata de Perro”, “Música Guerrera” y “Don Palabras”.

La canción “Un Poco de Sangre” sonó bajo una lluvia ligera en el Zócalo, pero eso no impidió que la banda gritara consignas como “no más destrucción de la naturaleza, no más represión, no más mentiras en los medios”.

Fue “El Tieso y la Negra Soledad” la pieza que convirtió el espacio al aire libre en una gran pista de baile, en la que varios asistentes buscaron pareja y hasta encendieron cigarros de mariguana.

Porque de la noche son las cosas del amor, Maldita Vecindad volvió a enamorar a sus seguidores con “Kumbala”, la canción más esperada. Sin temor a contagios, la letra y la melodía unieron a los presentes, quienes la corearon entre el visible sudor y el entusiasmo.

“Una vez más es el amor lo que nos une, lo que nos hace sentirnos más cerca. Esta es su canción de amor, de unidad”, aseguró Roco, para introducir una parte de la popular “La Boa”.

“Lleguen con bien a sus casas, llévense esta energía bonita”, finalizó el cantante, alrededor de las 23:00 horas.