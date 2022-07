Rinden homenaje a Blanca Guerra en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato

La actriz fue reconocida con el galardón Mujeres en el Cine y la Televisión

Para Blanca Guerra el tiempo no pasa. Desde su debut en el cine con la película “La Loca de los Milagros”, en 1975, su vida se basa en seguir buscando nuevos proyectos que la entusiasmen como la primera vez.

“Mi vida ha sido trabajar y trabajar, no me doy cuenta mucho de cómo pasa el tiempo, cuando me lo recuerdan veo que es un largo trayecto que está nutrido de muchísimas cosas, de proyectos que desarrollé, no sólo en el cine, sino en el teatro y en la televisión”, reflexionó Guerra, quien asistió al Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés) para recibir el homenaje Mujeres en el Cine y la Televisión.

“Estos 45 años han significado un gran crecimiento, que son parte de mí, parte de lo que soy ahora y estoy agradecida de que me lo recuerden, que he sido afortunada de siempre tener trabajo”, dijo Guerra en entrevista.

La actriz de 69 años, originaria de la Ciudad de México, ha sido protagonista de más de 80 películas, de las que destacan: “Perro Callejero”, “Un Embrujo”, “Danzón” y “Santa Sangre”.

En la pantalla chica ha sido parte de melodramas como “Abismo de Pasión”, “Amarte es mi Pecado” y “Al Filo de la Muerte”, sumando un total de 104 créditos en proyectos audiovisuales.

“En todos estos años de vida profesional he sido testigo de muchos cambios, políticos, físicos, en el País. En la cuestión académica, los lenguajes cinematográficos son otros, las formas de producción también, ha sido interesante el trayecto, los cambios son importantes y adaptarse a ellos, seguir vigente”, aseguró.

En el marco de la vigésima quinta edición del GIFF, Guerra también será honrada con la Cruz de Plata del Festival, premio que le entusiasma pues proviene de organizaciones que buscan incrementar la participación de las mujeres en el arte y la cultura.

“Antes había directoras, pero muy pocas, ha habido cambios muy fuertes aunque falta muchísimo, pero ya hay muchas mujeres que hacen fotografía, dirección ya están en todas áreas, no sólo vestuario y arte que era como el departamento que les correspondía”, afirmó.

Galardones

Durante su carrera, la actriz ha sido cinco veces ganadora del Premio Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Guerra, quien fue fundamental en la década de los años 90, en el creciente movimiento llamado “nuevo cine mexicano”, dijo no tener miedo a los cambios con tal de seguir haciendo lo que más le gusta.

“Yo seguiré haciendo lo que me apasiona, porque es mi forma de manifestar todo aquello con lo que me identifico, o cómo hacer llevar a un público a la reflexión sobre sí mismos y sobre lo que nos rodea”, finalizó.