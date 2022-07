Retiran de streaming tres temas de Michael Jackson

Hasta la familia del intérprete de “Billie Jean” cuestionó la autenticidad de la voz en los temas “Monster”, “Keep Your Head Up” y “Breaking News”

Tres canciones de Michael Jackson están en debate debido a que fans y hasta miembros de la familia del “Rey del Pop” aseguran que los trabajos en cuestión no cuentan con la verdadera voz del ídolo.

De acuerdo con información del portal TMZ, la familia del intérprete de “Billie Jean” cuestionó la autenticidad de la voz en los temas “Monster”, “Keep Your Head Up” y “Breaking News”.

Dichas canciones pertenecen a Michael, el álbum póstumo publicado en 2010, las cuales ya fueron retiradas de todos los servicios de streaming.

Sobre el tema, Billboard citó un comunicado de la disquera Sony Music, donde se mencionó que el retiro de las canciones será para simplificar la conversación sobre las pistas.

Pese al retiro visible de los tres temas, la compañía no declaró nada sobre la posible presencia del uso de voces ajenas a Michael Jackson.

En 2014, un fan intentó interponer una demanda colectiva con relación a la supuesta falta de autenticidad en las voces, acusando que el trabajo no pertenecía al cantante.

La denuncia no fue aceptada, debido a que el fallo estipuló que las canciones en cuestión no fueron grabadas por los administradores del patrimonio de Michael Jackson ni por Sony.

Además de los fans, TMZ detalló que La Toya Jackson y los hijos del cantante, Paris y Prince, también han dudado sobre la legitimidad de los temas retirados.

Las pistas restantes del álbum Michael siguen disponibles, mientras tanto, Sony Music aseguró en el comunicado estar enfoncándose en más proyectos para celebrar el legado del cantante.

La compañía discográfica adelantó que a trece años del fallecimiento del “Rey del Pop”, están trabajando en su musical de Broadway, el show Michael Jackson-ONE en Las Vegas y una campaña para celebrar el 40 aniversario de Thriller, el álbum más vendido de toda la historia.