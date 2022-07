Responde Sandra Echeverría a sus críticos

La actriz aseguró que toma con calma los comentarios positivos y negativos sobre su interpretación, ya que no conoce un proyecto biográfico sin críticas

Las primeras imágenes de Sandra Echeverría en el papel de María Félix para la serie biográfica sobre “La Doña” han desatado una ola de felicitaciones por el parecido que tiene con la actriz, pero también críticas.

Echeverría aseguró que toma con calma los comentarios positivos y negativos sobre su interpretación, ya que no conoce un proyecto biográfico sin críticas.

“Hay gente que también va a grillar y es normal cuando hay una biografía. Yo no he escuchado de un proyecto, que no sea una biografía que no tenga críticas y te lo puedo decir hasta en Hollywood”

Pidió que los admiradores de ‘La Doña’ le den la oportunidad al proyecto y a su trabajo, pues no es la primera vez que la quieren señalar por llevarse un papel protagónico.

“Me pasó igual en ‘La Usurpadora’. Al principio fue ‘¿cómo Sandra va a ser?’ y a la mera hora nos fue increíble y rompimos récord de audiencia”.

La actriz comentó que el reto más complicado de darle vida a María Félix fue simular la voz, pues era diferente en cada etapa de su vida.

“Lo más difícil fue crear la voz a los 30 y pico porque en esa época ella no hablaba igual de lo que hablaba a los 80. Ni tampoco hablaba igual frente a las cámaras que detrás”.

La serie se estrenará el próximo 21 de julio en la plataforma de streaming Vix+ y contará con la participación de Sandra Echeverría, Ximena Romo y Abril Vergara.