Responde EPN ante acusaciones

Demostraré legalidad de mi patrimonio; “Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”,

El ex presidente Enrique Peña Nieto, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) investiga por operaciones financieras presuntamente irregulares, aseguró que demostrará la legalidad de su patrimonio y sus transacciones financieras.

“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales.

“Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”, expresó.

Ayer, Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló que el ex Mandatario, quien actualmente radica en España, recibió transferencias por 26 millones de pesos en efectivo entre 2019 y 2021 realizadas por una familiar directa desde una cuenta en México hacia España.

Detalló que el ex mandatario también es socio de una empresa que funciona como fondeadora, y de otra, que recibió contratos de la Federación por más de 10 mil millones de pesos durante el sexenio que gobernó.