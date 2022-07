Repuntan agresiones contra mujeres en México

Los últimos datos dados a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que en el primer semestre del año, 60 mil 90 féminas fueron víctimas de una agresión

La violencia contra las mujeres continúa imparable en el País. Los últimos datos dados a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) establecen que, durante el primer semestre del año, 60 mil 90 mujeres fueron víctimas de una agresión.

El ilícito que más sufrieron fue el de lesiones dolosas, que dejó 33 mil 629 víctimas, 56 por ciento del total y que en muchos casos son la antesala de delitos más graves como el feminicidio y homicidio.

Los datos establecen que el lugar más inseguro sigue siendo el hogar. En los primeros seis meses se registraron 135 mil 458 delitos por violencia familiar, una cifra 4.9 por ciento mayor a lo reportado de enero a junio de 2021, en el que sumaron 129 mil 136.

La Red Nacional de Refugios (RNR) dio a conocer esta misma semana un reporte basado en los casos que atiende: de cada 10 agresores, cuatro eran pareja de la víctima, dos esposo y dos ex pareja.

“Las mujeres que ingresaron a los refugios refieren que el 32% de sus agresores tienen antecedentes penales; 25% usan armas de fuego; 15% cuentan con vínculos militares o políticos, el 12% tiene vínculos relacionados con el narcotráfico y el 16% consume alguna sustancia, lo que visibiliza el nivel de riesgo e impunidad al que se enfrentan las mujeres y en su caso sus hijas e hijos”, destacó.

Otro ilícito reportado por el SESNSP que registró un crecimiento importante es el de violación. Entre enero y junio de este año se denunciaron 11 mil 904, una cifra superior en 13.6 por ciento comparada con el mismo periodo de 2021, en el que sumaron 10 mil 481.

Las cifras establecen que de enero a junio de este año se reportaron 479 feminicidios, mil 398 homicidios dolosos y mil 909 homicidios culposos.

Respecto del mismo periodo del año pasado, los primeros se redujeron en 7.9 por ciento; los segundos bajaron en 1.4 por ciento y los terceros tuvieron un incremento de 18.5 por ciento.

Las agresiones contra las mujeres, consideró Blanca Ivonne Olvera, profesora de violencia de género en la Facultad de Derecho de la UNAM, han crecido debido a la impunidad de la que gozan los agresores.

“Si hay impunidad en las investigaciones, si hay impunidad en que los agresores tengan una sanción, si no te va a pasar nada porque mates a una mujer, ¿cuál es el mensaje? Pues síguelo haciendo. No pasa nada”, lamentó.

En 2019, ONU Mujeres, en conjunto con el Instituto Nacional de la Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicó un estudio denominado “La Violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias”, en el cual señaló que la desatención de este problema se traduce en más víctimas.

“Todas las muertes violentas son inaceptables, más aún cuando se trata de homicidios dolosos que se perpetraron contra mujeres por razones de género, es decir, de feminicidios. No debieron ocurrir, porque la mayoría podían haberse evitado”, indicó.