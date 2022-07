Reportan estable a Carlos Santana

El guitarrista aseguró que se encuentra en buen estado de salud y que el desvanecimiento que tuvo el martes por la noche en un concierto solo se debió a que olvidó comer y beber agua

El guitarrista Carlos Santana aseguró que se encuentra en buen estado de salud y que el desmayo que tuvo el martes por la noche en un concierto solo se debió a que olvidó comer y beber agua.

“Simplemente tomándomelo con calma”, publicó Santana en Facebook poco después de la medianoche. “Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”.

El músico de 74 años estaba “bien” después de que lo sacaran de su espectáculo en el Pine Knob Music Theatre en Clarkston, a unos 64 kilómetros al noroeste de Detroit, desde donde fue trasladado de emergencia para su observación, dijo el manager Michael Vrionis en un comunicado.

No se supo de inmediato cuándo reanudaría su gira, aunque el concierto agendado para este miércoles en Pensilvania fue pospuesto.

“Carlos fue trasladado a urgencias del hospital McLaren Clarkston para observación y está reaccionando bien”, dijo Vrionis en la página web del artista.

Aún quedan 21 fechas, establecidas hasta finales de agosto, antes de que el astro detrás de éxitos como “Maria Maria” y “Oye como va”, quien es miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, regrese a Las Vegas para su residencia en el House of Blues.

En diciembre, Santana canceló una serie de presentaciones en Las Vegas tras someterse a un procedimiento cardíaco no especificado. Cabe resaltar que el artista y los miembros de su banda también dieron positivo por Covid-19 en febrero, cancelando algunas fechas.

Santana, nacido en México, es considerado uno de los mayores guitarristas de la historia y ha ganado diez premios Grammy.

Fue catapultado a la fama a fines de la década de 1960 con su banda epónima que introdujo un nuevo estilo de música que mezclaba el rock and roll con el jazz latinoamericano.