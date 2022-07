Relajan hermosillenses medidas de protección por Covid-19

Pese a la quinta ola de contagios son muchas las personas quienes no usan de manera adecuada los cubrebocas y no se untan gel antibacterial para minimizar el riesgo. Además de no guardar la sana distancia

Pese a que Sonora atraviesa por la quinta ola de contagios ocasionados por Covid-19, los hermosillenses han relajado las medidas preventivas, al no hacer uso correcto del cubrebocas ni gel antibacterial para minimizar el riesgo.

Son cientos de personas que diariamente recorren las diversas calles y comercios del centro de la ciudad, quienes suelen aglomerarse en el andador del Mercado Municipal para descansar o comprar algún producto que ofertan vendedores ambulantes.

Sin embargo, aun cuando se trata de un espacio abierto, son decenas de personas las que se concentran en ese lugar, en su mayoría adultos mayores, aunado a las que cruzan por ahí, y que no usan correctamente o no portan el cubreboca, y que pueden presentar síntomas pese a tener las vacunas o dejar el virus en el aire.

También en los comercios se debe usar correctamente el cubreboca ya que las personas solo al ingresar lo traen puesto y ya en el interior tienden a quitárselo o bajarlo, además de no untarse gel antibacterial.

Aún son muchas las personas que no cuentan con el esquema de vacunación completo o que no tienen ni una vacuna, quienes son la población de mayor riesgo de contraer el virus, por lo que es necesario mantener los protocolos sanitarios para evitar contagios, ya que los contagios han ido en aumento en los últimos días y se espera que en dos semanas Sonora alcance el punto más alto de contagios por Covid-19.