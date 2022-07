Regresa a México Amaury Pérez

El intérprete de “Hacerte Venir” es uno de los trovadores más reconocidos en Cuba

Desde Cuba, el cantautor Amaury Pérez anunció que regresará a México para ofrecer una serie de conciertos. El más importante de ellos, consideró, tendrá lugar en el helipuerto del Complejo Cultural Los Pinos, donde se presentará este sábado.

“Estoy entusiasmado y ensayando todos los días como loco. La última vez que fui a México fue a finales del 2019, antes de la pandemia, que acabó con todo”, recordó el también poeta, de 68 años.

“Hemos preparado un repertorio muy amplio para escoger de ahí. Acuérdense que el concierto no lo hace el artista, sino el público; estarán las canciones que la gente conoce y hay otras menos conocidas, que hace muchos años que no canto”, afirmó.

Invitado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Pérez se declaró defensor de la Cuarta Transformación luego de que Andrés Manuel López Obrador reprodujera su tema “No lo Van a Impedir” en una “Mañanera”.

“Es cierto que hubo presidentes mexicanos que tuvieron cercanía con mi repertorio, pero jamás me invitaron a participar con un concierto. Nunca he estado en Los Pinos”, aseguró el cantante, cuyo recital será gratuito y contará con algunas sorpresas.

Sobre cómo desearía terminar sus días, el artista confesó que no le gustaría que la muerte lo alcance en los escenarios.

“Quiero irme discretamente, en mi cama, y que mi esposa me diga ‘adiós’ o ‘hasta pronto'”.

El intérprete de “Hacerte Venir” es uno de los trovadores más reconocidos en Cuba. Logró definir su estilo cuando conoció a cantautores como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola y Sara González, entre otros.

También es popular por musicalizar poemas de autores como José Martí, Nicolás Guillén o Miguel Hernández; cuenta con más de 30 mil oyentes mensuales en plataformas digitales de música y acumula más de 635 mil vistas en su canal de YouTube.