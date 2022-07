Registran en la semana 37 accidentes viales

Una persona fallecida y 21 con algún tipo de lesiones dejaron 37 accidentes viales que ocurrieron en Hermosillo entre el 11 y 17 de julio.

Según la estadística del Departamento de Tránsito, en el periodo se atendieron 25 choques entre vehículos, cinco colisiones contra objetos fijos, cinco atropellamientos, una volcadura y una salida de camino.

El accidente fatal ocurrió el lunes 11 de julio, en la zona sureste de la ciudad, donde un hombre murió tras ser arrollado por el tren.

Las causas

Del total de los hechos viales, ocho se derivaron de la imprudencia del conductor, seis por alcance y seis más por conducir a exceso de velocidad.

Cinco eventos ocurrieron por invasión de carril, cinco por no respetar la luz roja del semáforo, cuatro por imprudencia de peatones y tres por no respetar señalamientos de alto.

El informe resalta que en los siete días se detectó a 93 personas incurriendo en el delito de conducción punible, en diferentes zonas del municipio.

Las multas

En el periodo, los agentes de Tránsito emitieron tres mil 463 boletas de infracción por diversos motivos, principalmente por estacionar vehículos en zona prohibida, por lo cual fueron multadas 729 personas.

También se requirió económicamente a 717 conductores que no respetaron la luz roja del semáforo, a 463 por no portar el cinturón de seguridad y a 424 por no respetar los límites de velocidad.